https://crimea.ria.ru/20240525/v-minzdrave-krasnodara-soobschili-o-sostoyanii-postradavshikh-v-shkole-detey-1137587511.html

В минздраве Кубани сообщили о состоянии пострадавших в школе детей

В минздраве Кубани сообщили о состоянии пострадавших в школе детей - РИА Новости Крым, 25.05.2024

В минздраве Кубани сообщили о состоянии пострадавших в школе детей

После инцидента в школе Краснодара, где часть кровли упала на детей, в больницы города доставлены 10 школьников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T11:32

2024-05-25T11:32

2024-05-25T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. После инцидента в школе Краснодара, где часть кровли упала на детей, в больницы города доставлены 10 школьников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова.Вся лечебная и диагностическая помощь оказывается в полном объеме, заверил министр.Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что пятеро детей госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи. У всех разная степень тяжести, от легкой до средней.Также он уточнил, что на месте происшествия работают спасатели, задействованы 29 человек и 9 единиц техники.По данным прокуратуры и следственного комитета по Краснодарскому краю, всего пострадали 12 школьников. В СК возбудили уголовное дело по факту травмирования детей в школе во время праздничной линейки.На месте ЧП продолжает работать следователь территориального следственного отдела.Утром 25 мая порывом ветра сорвало часть кровельного покрытия в краснодарской школе № 29. В результате произошедшего травмы различной степени тяжести получили 12 детей, пришедших на торжественную линейку по случаю последнего звонка.Точное количество пострадавших в результате инцидента устанавливается. Расследование взяла под контроль прокуратура Западного округа Краснодара, в ведомстве также организовали проверку по факту произошедшего.24 и 25 мая на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. По информации МЧС, порывы ветра на участке Черноморского побережья от Анапы до Геленджика достигают 35 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьевУраган обрушился на Симферополь: повалены порядка 30 деревьевШтормовой ветер в Севастополе валит деревья - повреждены две машины

краснодар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодар, минздрав краснодарского края, происшествия, дети, школа, ск рф (следственный комитет российской федерации)