https://crimea.ria.ru/20240525/v-minzdrave-krasnodara-soobschili-o-sostoyanii-postradavshikh-v-shkole-detey-1137587511.html
В минздраве Кубани сообщили о состоянии пострадавших в школе детей
В минздраве Кубани сообщили о состоянии пострадавших в школе детей - РИА Новости Крым, 25.05.2024
В минздраве Кубани сообщили о состоянии пострадавших в школе детей
После инцидента в школе Краснодара, где часть кровли упала на детей, в больницы города доставлены 10 школьников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T11:32
2024-05-25T11:32
2024-05-25T12:15
новости
краснодар
минздрав краснодарского края
происшествия
дети
школа
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. После инцидента в школе Краснодара, где часть кровли упала на детей, в больницы города доставлены 10 школьников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова.Вся лечебная и диагностическая помощь оказывается в полном объеме, заверил министр.Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что пятеро детей госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи. У всех разная степень тяжести, от легкой до средней.Также он уточнил, что на месте происшествия работают спасатели, задействованы 29 человек и 9 единиц техники.По данным прокуратуры и следственного комитета по Краснодарскому краю, всего пострадали 12 школьников. В СК возбудили уголовное дело по факту травмирования детей в школе во время праздничной линейки.На месте ЧП продолжает работать следователь территориального следственного отдела.Утром 25 мая порывом ветра сорвало часть кровельного покрытия в краснодарской школе № 29. В результате произошедшего травмы различной степени тяжести получили 12 детей, пришедших на торжественную линейку по случаю последнего звонка.Точное количество пострадавших в результате инцидента устанавливается. Расследование взяла под контроль прокуратура Западного округа Краснодара, в ведомстве также организовали проверку по факту произошедшего.24 и 25 мая на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. По информации МЧС, порывы ветра на участке Черноморского побережья от Анапы до Геленджика достигают 35 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьевУраган обрушился на Симферополь: повалены порядка 30 деревьевШтормовой ветер в Севастополе валит деревья - повреждены две машины
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, краснодар, минздрав краснодарского края, происшествия, дети, школа, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В минздраве Кубани сообщили о состоянии пострадавших в школе детей
Стали известны подробности о состоянии пострадавших в краснодарской школе детей
11:32 25.05.2024 (обновлено: 12:15 25.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. После инцидента в школе Краснодара, где часть кровли упала на детей, в больницы города доставлены 10 школьников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова.
"В результате инцидента пострадали 10 детей, тяжелых среди них нет: в основном порезы и ссадины. Работает 5 бригад СМП. Пациенты доставлены в медучреждения Краснодара для решения вопроса о необходимости в дальнейшей госпитализации", – сказано в сообщении.
Вся лечебная и диагностическая помощь оказывается в полном объеме, заверил министр.
Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что пятеро детей госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи. У всех разная степень тяжести, от легкой до средней.
Также он уточнил, что на месте происшествия работают спасатели, задействованы 29 человек и 9 единиц техники.
По данным прокуратуры и следственного комитета по Краснодарскому краю, всего пострадали 12 школьников. В СК возбудили уголовное дело по факту травмирования детей в школе во время праздничной линейки.
"Следственными органами СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – сообщает Telegram-канал пресс-службы.
На месте ЧП продолжает работать следователь территориального следственного отдела.
Утром 25 мая порывом ветра сорвало часть кровельного покрытия в краснодарской школе № 29. В результате произошедшего травмы различной степени тяжести получили 12 детей, пришедших на торжественную линейку по случаю последнего звонка.
Точное количество пострадавших в результате инцидента устанавливается. Расследование взяла под контроль
прокуратура Западного округа Краснодара, в ведомстве также организовали проверку по факту произошедшего.
24 и 25 мая на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение
. По информации МЧС, порывы ветра на участке Черноморского побережья от Анапы до Геленджика достигают 35 метров в секунду.
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