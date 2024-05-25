https://crimea.ria.ru/20240525/12-detey-poluchili-oskolochnye-raneniya-v-shkole-krasnodara-iz-za-sryva-kryshi-1137584173.html

12 детей получили осколочные ранения в школе Краснодара из-за срыва крыши

12 детей получили осколочные ранения в школе Краснодара из-за срыва крыши - РИА Новости Крым, 25.05.2024

12 детей получили осколочные ранения в школе Краснодара из-за срыва крыши

В краснодарской школе перед началом праздничной линейки ветром снесло часть кровли со здания. Пострадали 12 школьников, сообщает прокуратура Западного... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T09:52

2024-05-25T09:52

2024-05-25T10:12

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В краснодарской школе перед началом праздничной линейки ветром снесло часть кровли со здания. Пострадали 12 школьников, сообщает прокуратура Западного административного округа Краснодара. В ведомстве проводят проверку по факту происшествия.Точное количество пострадавших на данный момент уточняется, добавили в ведомстве. На место происшествия выехал прокурор Западного административного округа Краснодара Виталий Ольховик, организована проверка.Следственный отдел по Западному округу Краснодара СУ СК России также проводит доследственную проверку, которая находится на контроле прокуратуры.Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, на месте работает полиция, сообщил глава администрации Краснодара Евгений Наумов.На Черноморское побережье Краснодарского края обрушился ураганный ветер, порывы которого достигают 35 метров в секунду. Об этом предупреждали в ГУ МЧС по региону.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за сильного ветра и жары произошло 46 пожаров за деньОпасный ветер и дожди – прогноз погоды от ФОБОС на выходные дни в КрымуК приему готовы: как обеспечивают безопасность в детских лагерях Крыма

краснодар

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, школа, прокуратура краснодарского края, новости, происшествия, учебный год, дети