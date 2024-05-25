https://crimea.ria.ru/20240525/putin-na-vstreche-s-rukovoditelyami-predpriyatiy-opk-glavnye-tezisy-1137593195.html

Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК: главные тезисы

Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК: главные тезисы - РИА Новости Крым, 25.05.2024

Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК: главные тезисы

Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу, сказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T17:11

2024-05-25T17:11

2024-05-25T17:32

оборонно-промышленный комплекс россии

владимир путин (политик)

новости

россия

промышленность россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу, сказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством предприятий ОПК в городе Королев.И подчеркнул, что участники совещания и сами это знают.Президент также поставил задачу сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики вооруженных сил.Он подчеркнул, что все средства должны не только эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, а в целом вписываться в экономику.Российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации, заявил Владимир Путин.По его данным, выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в семь, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.При этом необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой, подчеркнул Путин.Также президент предложил эффективнее задействовать ресурсы "народного ОПК".Путин обратил внимание участников встречи и на то, что "не снимаются с повестки дня и вопросы диверсификации оборонных предприятий"."Освоение гражданской высокотехнологичной продукции, решение этой системной задачи крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы, именно на долгосрочную перспективу", - подчеркнул российский лидер.Путин указал на то, что за предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом. Он сделал акцент на том, что это было сделано не 1,5-2 года назад с началом СВО, а намного раньше. "Вот то, где мы находимся, предприятие, корпорация, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию в целом оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ подписан в 2002 году. Вот мы с вами когда начинали", - напомнил президент. Он уточнил, что в те годы в составе КТРВ (Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - ред.) было шесть предприятий, а сегодня - 56.Путин отметил, что в ходе совещания речь пойдет и о дальнейшем совершенствовании структур, необходимых для обеспечения и повышения обороноспособности государства.

https://crimea.ria.ru/20240525/predpriyatiya-opk-uvelichili-proizvodstvo-v-desyatki-raz--putin-1137593131.html

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оборонно-промышленный комплекс россии, владимир путин (политик), новости, россия, промышленность россии