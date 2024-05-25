https://crimea.ria.ru/20240525/putin-na-vstreche-s-rukovoditelyami-predpriyatiy-opk-glavnye-tezisy-1137593195.html
Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК: главные тезисы
Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК: главные тезисы - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК: главные тезисы
Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу, сказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T17:11
2024-05-25T17:11
2024-05-25T17:32
оборонно-промышленный комплекс россии
владимир путин (политик)
новости
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промышленность россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу, сказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством предприятий ОПК в городе Королев.И подчеркнул, что участники совещания и сами это знают.Президент также поставил задачу сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики вооруженных сил.Он подчеркнул, что все средства должны не только эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, а в целом вписываться в экономику.Российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации, заявил Владимир Путин.По его данным, выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в семь, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.При этом необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой, подчеркнул Путин.Также президент предложил эффективнее задействовать ресурсы "народного ОПК".Путин обратил внимание участников встречи и на то, что "не снимаются с повестки дня и вопросы диверсификации оборонных предприятий"."Освоение гражданской высокотехнологичной продукции, решение этой системной задачи крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы, именно на долгосрочную перспективу", - подчеркнул российский лидер.Путин указал на то, что за предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом. Он сделал акцент на том, что это было сделано не 1,5-2 года назад с началом СВО, а намного раньше. "Вот то, где мы находимся, предприятие, корпорация, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию в целом оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ подписан в 2002 году. Вот мы с вами когда начинали", - напомнил президент. Он уточнил, что в те годы в составе КТРВ (Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - ред.) было шесть предприятий, а сегодня - 56.Путин отметил, что в ходе совещания речь пойдет и о дальнейшем совершенствовании структур, необходимых для обеспечения и повышения обороноспособности государства.
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оборонно-промышленный комплекс россии, владимир путин (политик), новости, россия, промышленность россии
Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК: главные тезисы
Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК - главные тезисы
17:11 25.05.2024 (обновлено: 17:32 25.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу, сказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством предприятий ОПК в городе Королев.
"Мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована", - заявил он.
И подчеркнул, что участники совещания и сами это знают.
"Ваши специалисты, да и вы сами все время в контакте с теми нашими ребятами, которые на линии боевого соприкосновения работают, воюют, не жалея себя, защищают интересы России", - отметил Владимир Путин.
Президент также поставил задачу сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики вооруженных сил.
"Важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Она является частью экономики всей страны и должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что все средства должны не только эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, а в целом вписываться в экономику.
Российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации, заявил Владимир Путин.
"За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают", — отметил глава государства.
По его данным, выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в семь, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.
При этом необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой, подчеркнул Путин.
Также президент предложил эффективнее задействовать ресурсы "народного ОПК".
"Необходимо также эффективнее задействовать ресурсы так называемого "народного ОПК", дать возможность для дальнейшего развития, наращивания и выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке", - сказал он.
Путин обратил внимание участников встречи и на то, что "не снимаются с повестки дня и вопросы диверсификации оборонных предприятий".
"Освоение гражданской высокотехнологичной продукции, решение этой системной задачи крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы, именно на долгосрочную перспективу", - подчеркнул российский лидер.
Путин указал на то, что за предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом. Он сделал акцент на том, что это было сделано не 1,5-2 года назад с началом СВО, а намного раньше.
"Вот то, где мы находимся, предприятие, корпорация, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию в целом оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ подписан в 2002 году. Вот мы с вами когда начинали", - напомнил президент. Он уточнил, что в те годы в составе КТРВ (Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - ред.) было шесть предприятий, а сегодня - 56.
Путин отметил, что в ходе совещания речь пойдет и о дальнейшем совершенствовании структур, необходимых для обеспечения и повышения обороноспособности государства.