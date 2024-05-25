Рейтинг@Mail.ru
Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК: главные тезисы - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240525/putin-na-vstreche-s-rukovoditelyami-predpriyatiy-opk-glavnye-tezisy-1137593195.html
Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК: главные тезисы
Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК: главные тезисы - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК: главные тезисы
Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу, сказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T17:11
2024-05-25T17:32
оборонно-промышленный комплекс россии
владимир путин (политик)
новости
россия
промышленность россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136860005_0:0:3340:1879_1920x0_80_0_0_0a3e1a506c78087cec2042d8142c8110.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу, сказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством предприятий ОПК в городе Королев.И подчеркнул, что участники совещания и сами это знают.Президент также поставил задачу сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики вооруженных сил.Он подчеркнул, что все средства должны не только эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, а в целом вписываться в экономику.Российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации, заявил Владимир Путин.По его данным, выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в семь, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.При этом необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой, подчеркнул Путин.Также президент предложил эффективнее задействовать ресурсы "народного ОПК".Путин обратил внимание участников встречи и на то, что "не снимаются с повестки дня и вопросы диверсификации оборонных предприятий"."Освоение гражданской высокотехнологичной продукции, решение этой системной задачи крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы, именно на долгосрочную перспективу", - подчеркнул российский лидер.Путин указал на то, что за предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом. Он сделал акцент на том, что это было сделано не 1,5-2 года назад с началом СВО, а намного раньше. "Вот то, где мы находимся, предприятие, корпорация, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию в целом оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ подписан в 2002 году. Вот мы с вами когда начинали", - напомнил президент. Он уточнил, что в те годы в составе КТРВ (Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - ред.) было шесть предприятий, а сегодня - 56.Путин отметил, что в ходе совещания речь пойдет и о дальнейшем совершенствовании структур, необходимых для обеспечения и повышения обороноспособности государства.
https://crimea.ria.ru/20240525/predpriyatiya-opk-uvelichili-proizvodstvo-v-desyatki-raz--putin-1137593131.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136860005_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e73f9a17db699e657440c1727d18027f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оборонно-промышленный комплекс россии, владимир путин (политик), новости, россия, промышленность россии
Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК: главные тезисы

Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК - главные тезисы

17:11 25.05.2024 (обновлено: 17:32 25.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу, сказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством предприятий ОПК в городе Королев.
"Мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована", - заявил он.
И подчеркнул, что участники совещания и сами это знают.
"Ваши специалисты, да и вы сами все время в контакте с теми нашими ребятами, которые на линии боевого соприкосновения работают, воюют, не жалея себя, защищают интересы России", - отметил Владимир Путин.
Президент также поставил задачу сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики вооруженных сил.
"Важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Она является частью экономики всей страны и должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что все средства должны не только эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, а в целом вписываться в экономику.
Российский ОПК значительно нарастил объемы производства за время проведения спецоперации, заявил Владимир Путин.
"За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают", — отметил глава государства.
По его данным, выпуск ракетно-артиллерийских вооружений увеличился более чем в 22 раза, средств РЭБ и разведки — в 15, боеприпасов и средств поражения — в 14, автомобилей — в семь, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.
При этом необходимо продолжать наращивать ритмичное обеспечение российских войск современным высокотехнологичным оружием и техникой, подчеркнул Путин.
Также президент предложил эффективнее задействовать ресурсы "народного ОПК".
"Необходимо также эффективнее задействовать ресурсы так называемого "народного ОПК", дать возможность для дальнейшего развития, наращивания и выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке", - сказал он.
Путин обратил внимание участников встречи и на то, что "не снимаются с повестки дня и вопросы диверсификации оборонных предприятий".
"Освоение гражданской высокотехнологичной продукции, решение этой системной задачи крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы, именно на долгосрочную перспективу", - подчеркнул российский лидер.
Путин указал на то, что за предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом. Он сделал акцент на том, что это было сделано не 1,5-2 года назад с началом СВО, а намного раньше.
"Вот то, где мы находимся, предприятие, корпорация, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию в целом оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ подписан в 2002 году. Вот мы с вами когда начинали", - напомнил президент. Он уточнил, что в те годы в составе КТРВ (Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - ред.) было шесть предприятий, а сегодня - 56.
Путин отметил, что в ходе совещания речь пойдет и о дальнейшем совершенствовании структур, необходимых для обеспечения и повышения обороноспособности государства.
Президент Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
16:48
Предприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – Путин
 
Оборонно-промышленный комплекс РоссииВладимир Путин (политик)НовостиРоссияПромышленность России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05Мощный обстрел ВСУ: двое погибли и 10 пострадали в Белгородской области
19:01В Севастополе стрельба второй раз за день
18:54Охотник на Кубани вместо медведя выстрелил в человека
18:37По встречке: в ДТП на Ялтинской трассе пострадало 3 детей и 2 взрослых
18:31В Крыму ответили на слова генсека НАТО об ударах по России
18:18Гибель мирных крымчан и "просроченный" Зеленский - топ новостей недели
17:40НАТО не будет направлять войска на Украину - Столтенберг
17:11Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК: главные тезисы
16:48Предприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – Путин
16:11Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
16:01Маргарита Терехова попала в больницу в состоянии средней тяжести
15:46Почему Шольц не даст Украине Taurus – мнение эксперта
15:13На Крымском мосту начала расти очередь
14:58Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранитель
14:16Полторы тысячи боевиков и два склада боеприпасов – потери ВСУ за сутки
13:48Надежная смена растет: строитель БАМа из Крыма о современных добровольцах
13:13Пожар возле трассы Саки – Евпатория локализован: движение возобновлено
13:08Российские войска освободили Архангельское в ДНР
12:53Соблюдение расписания транспорта в Керчи должны наладить за неделю
12:22Довели до предела возможного: Шольц высказался о поставках оружия Украине
Лента новостейМолния