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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги, в городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения гражданского населения воздушной тревоги. Информацию об... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T22:13
2024-05-25T22:15
воздушная тревога в севастополе
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михаил развожаев
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги, в городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения гражданского населения воздушной тревоги. Информацию об отмене опасности в своем Telegram-канале подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя" (структура дептранса правительства) сообщили о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.Сигнал оповещения гражданского населения об угрозе атаки с воздуха звучит по городской системе оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Информацию об этом всегда дублирует губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атаки в случае повреждения зданий или пострадавших.В последнее время глава города призывает жителей быть осторожными в связи с возможным обнаружением так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически нельзя, при обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

22:13 25.05.2024 (обновлено: 22:15 25.05.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги, в городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения гражданского населения воздушной тревоги. Информацию об отмене опасности в своем Telegram-канале подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!", – сообщил губернатор.
В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя" (структура дептранса правительства) сообщили о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.
Сигнал оповещения гражданского населения об угрозе атаки с воздуха звучит по городской системе оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.
Информацию об этом всегда дублирует губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атаки в случае повреждения зданий или пострадавших.
В последнее время глава города призывает жителей быть осторожными в связи с возможным обнаружением так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически нельзя, при обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
 
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