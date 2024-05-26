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В Польше подняли в небо авиацию из-за интенсивных действий России

В Польше подняли в небо авиацию из-за интенсивных действий России - РИА Новости Крым, 26.05.2024

В Польше подняли в небо авиацию из-за интенсивных действий России

Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает в соцсети Х, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо из-за интенсивных действий... РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T10:42

2024-05-26T10:42

2024-05-26T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает в соцсети Х, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо из-за интенсивных действий России.В нем заявляется, что "наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам на территории Украины".Отмечается, что запущены необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, ведется мониторинг ситуации.Через несколько часов польское командование сообщило, что авиацию вернули на аэродромы."Польская армия постоянно ведет мониторинг ситуации на территории и Украины и остается в постоянной готовности с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства", – сказано в сообщении.Ранее представитель МИД Павел Вронский в интервью заявил, что Польша рассматривает возможность использовать свои системы ПВО вблизи границ с Украиной против российских ракет, но пока таких решений не принято.Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Польша готова активно защищать украинцев на словах, но будет последней страной Восточной Европы, которая на деле примет непосредственное участие в боях. По мнению Петрова, попытки Польши повлиять на ситуацию встретят со стороны России жесткий ответ. Но вряд ли Варшава всерьез решится на это, осознавая все риски, считает эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с РоссиейУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику ЗападаВ Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину

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польша, новости, политика, в мире, россия, авиация, украина