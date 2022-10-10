https://crimea.ria.ru/20221010/putin-kiev-postavil-sebya-na-odnu-dosku-s-mezhdunarodnymi-terroristami-1124803053.html

Путин: Киев поставил себя на одну доску с международными террористами

Путин: Киев поставил себя на одну доску с международными террористами - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Путин: Киев поставил себя на одну доску с международными террористами

Киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, предпринимая попытки терактов в отношении энергетической и... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T13:32

2022-10-10T13:32

2022-10-10T13:32

владимир путин (политик)

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, предпринимая попытки терактов в отношении энергетической и транспортной инфраструктуры России, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам Путина, речь идет о взрыве, устроенном украинскими спецслужбами на Крымском мосту, террористические обстрелы городов Донбасса, ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС, несколько терактов в отношении Курской АЭС и т.д.Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно, заявил президент.В этой связи в понедельник по предложению Минобороны и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

https://crimea.ria.ru/20221010/putin-vs-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-obektam-na-ukraine-1124801834.html

украина

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владимир путин (политик), украина, политика