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Путин: Киев поставил себя на одну доску с международными террористами
Путин: Киев поставил себя на одну доску с международными террористами - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Путин: Киев поставил себя на одну доску с международными террористами
Киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, предпринимая попытки терактов в отношении энергетической и... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T13:32
2022-10-10T13:32
2022-10-10T13:32
владимир путин (политик)
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, предпринимая попытки терактов в отношении энергетической и транспортной инфраструктуры России, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам Путина, речь идет о взрыве, устроенном украинскими спецслужбами на Крымском мосту, террористические обстрелы городов Донбасса, ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС, несколько терактов в отношении Курской АЭС и т.д.Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно, заявил президент.В этой связи в понедельник по предложению Минобороны и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
https://crimea.ria.ru/20221010/putin-vs-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-obektam-na-ukraine-1124801834.html
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владимир путин (политик), украина, политика
Путин: Киев поставил себя на одну доску с международными террористами
Путин: Киев поставил себя на одну доску с одиозными террористическими группировками
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, предпринимая попытки терактов в отношении энергетической и транспортной инфраструктуры России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками", – сказал российский лидер на совещании с членами Совета безопасности РФ.
По словам Путина, речь идет о взрыве, устроенном украинскими спецслужбами на Крымском мосту, террористические обстрелы городов Донбасса, ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС, несколько терактов в отношении Курской АЭС и т.д.
Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно, заявил президент.
В этой связи в понедельник по предложению Минобороны и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.