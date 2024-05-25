https://crimea.ria.ru/20240525/po-belgorodu-udarili-15-vampirov---est-zhertvy-i-razrusheniya-1137597752.html

ВСУ ударили по Белгороду "Вампирами" - есть жертвы и разрушения

ВСУ ударили по Белгороду "Вампирами" - есть жертвы и разрушения - РИА Новости Крым, 25.05.2024

ВСУ ударили по Белгороду "Вампирами" - есть жертвы и разрушения

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T21:10

2024-05-25T21:10

2024-05-25T21:21

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

атака всу на белгород

рсзо vampire

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918788_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_78786b23370171f5ab9855d81d0b4d12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации, 4 человека пострадали. Три женщины получили осколочные ранения различных частей тела в поселке Дубовое. Четвертый пострадавший получил осколочные ранения головы и поясничной области в селе Таврово. Все пострадавшие бригадами скорой и самообращением доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.Также Гладков сообщил, что в Белгороде повреждений домовладений нет. В результате падения осколков загорелась сухая трава на окраине города. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание.В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в результате прямых попаданий снарядов загорелись один частный жилой дом и один коммерческий объект. Пожарными расчетами очаги возгорания были оперативно потушены.Различные повреждения выявлены в 13 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Осколками посечены шесть автомобилей. В селе Таврово на территории частного домовладения частично разрушен жилой дом, повреждена баня и посечен забор.⠀Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.В Минобороны России уточнили, что около 19.00 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью.

https://crimea.ria.ru/20240525/ataka-dronov-kamikadze-na-belgorodchinu-ranena-devochka-1137596973.html

https://crimea.ria.ru/20240525/obstrel-belgoroda-vsu-dvoe-pogibli-i-10-postradali-1137595906.html

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, атака всу на белгород, рсзо vampire, происшествия, новости