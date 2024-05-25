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ВСУ ударили по Белгороду "Вампирами" - есть жертвы и разрушения - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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ВСУ ударили по Белгороду "Вампирами" - есть жертвы и разрушения
ВСУ ударили по Белгороду "Вампирами" - есть жертвы и разрушения - РИА Новости Крым, 25.05.2024
ВСУ ударили по Белгороду "Вампирами" - есть жертвы и разрушения
Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T21:10
2024-05-25T21:21
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительной информации, 4 человека пострадали. Три женщины получили осколочные ранения различных частей тела в поселке Дубовое. Четвертый пострадавший получил осколочные ранения головы и поясничной области в селе Таврово. Все пострадавшие бригадами скорой и самообращением доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.Также Гладков сообщил, что в Белгороде повреждений домовладений нет. В результате падения осколков загорелась сухая трава на окраине города. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание.В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в результате прямых попаданий снарядов загорелись один частный жилой дом и один коммерческий объект. Пожарными расчетами очаги возгорания были оперативно потушены.Различные повреждения выявлены в 13 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Осколками посечены шесть автомобилей. В селе Таврово на территории частного домовладения частично разрушен жилой дом, повреждена баня и посечен забор.⠀Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.В Минобороны России уточнили, что около 19.00 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью.
https://crimea.ria.ru/20240525/ataka-dronov-kamikadze-na-belgorodchinu-ranena-devochka-1137596973.html
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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, атака всу на белгород, рсзо vampire, происшествия, новости
ВСУ ударили по Белгороду "Вампирами" - есть жертвы и разрушения

ВСУ ударили по Белгороду "Вампирами" - есть жертвы и разрушения

21:10 25.05.2024 (обновлено: 21:21 25.05.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"К большому горю, в результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в поселке Дубовое погибла мирная жительница. Женщина в момент атаки была в теплице и скончалась от полученных травм до прибытия скорой", - написал он.
По предварительной информации, 4 человека пострадали. Три женщины получили осколочные ранения различных частей тела в поселке Дубовое. Четвертый пострадавший получил осколочные ранения головы и поясничной области в селе Таврово. Все пострадавшие бригадами скорой и самообращением доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Также Гладков сообщил, что в Белгороде повреждений домовладений нет. В результате падения осколков загорелась сухая трава на окраине города. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание.
В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в результате прямых попаданий снарядов загорелись один частный жилой дом и один коммерческий объект. Пожарными расчетами очаги возгорания были оперативно потушены.
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Различные повреждения выявлены в 13 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Осколками посечены шесть автомобилей. В селе Таврово на территории частного домовладения частично разрушен жилой дом, повреждена баня и посечен забор.

Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
В Минобороны России уточнили, что около 19.00 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью.
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