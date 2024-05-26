https://crimea.ria.ru/20240526/usilenie-vetra-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1137590969.html

Усиление ветра: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Усиление ветра: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Усиление ветра: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье на полуострове ветреная погода, преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в... РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T00:01

2024-05-26T00:01

2024-05-26T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове ветреная погода, преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +16, днем от +20 до +25 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха +14...+16 градусов, днем +20...+22.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240524/opasnyy-veter-i-dozhdi--prognoz-pogody-ot-fobos-na-vykhodnye-dni-v-krymu-1137578549.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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