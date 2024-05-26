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Усиление ветра: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.05.2024
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Усиление ветра: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Усиление ветра: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Усиление ветра: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье на полуострове ветреная погода, преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T00:01
2024-05-26T00:01
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове ветреная погода, преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +16, днем от +20 до +25 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха +14...+16 градусов, днем +20...+22.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240524/opasnyy-veter-i-dozhdi--prognoz-pogody-ot-fobos-na-vykhodnye-dni-v-krymu-1137578549.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Усиление ветра: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье ночью ожидается усиление ветра

00:01 26.05.2024
 
© Фото : Юлия КондаковаСильный ветер. Архивное фото
Сильный ветер. Архивное фото
© Фото : Юлия Кондакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове ветреная погода, преимущественно без осадков. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 15-20 м/с, ночью местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16, в горах +5…+10 градусов, днем +18…+23, в горах +12…+17 градусов", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +23…+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +16, днем от +20 до +25 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха +14...+16 градусов, днем +20...+22.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Ветер - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
24 мая, 21:14Радио "Спутник в Крыму"
Опасный ветер и дожди – прогноз погоды от ФОБОС на выходные дни в Крыму
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Усиление ветра: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 26 мая
23:25Противокорабельная ракета "Нептун" и 29 Vampire сбиты над Белгородом
22:29Число погибших в результате атак ВСУ на Белгород выросло до 4 человек
22:13Отбой воздушной тревоги в Севастополе
21:57Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:55Главное за день: 25 мая
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