Рейтинг@Mail.ru
Наводнение в Армении разрушает мосты и дороги - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240526/navodnenie-v-armenii-razrushaet-mosty-i-dorogi-1137602914.html
Наводнение в Армении разрушает мосты и дороги
Наводнение в Армении разрушает мосты и дороги - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Наводнение в Армении разрушает мосты и дороги
Один человек погиб в результате наводнения на севере Армении, разрушены мосты и дороги, людей эвакуируют, пишет РИА Новости со ссылкой на спасательную службу... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T11:05
2024-05-26T13:17
армения
новости
в мире
стихия
погода
происшествия
наводнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137603027_603:0:2423:1024_1920x0_80_0_0_bd2d35a862fcc9a5a40532ffa96bb532.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате наводнения на севере Армении, разрушены мосты и дороги, людей эвакуируют, пишет РИА Новости со ссылкой на спасательную службу МВД Армении.По данным правоохранителей, многочисленные сообщения, связанные с выходом из берегов реки Дебед, поступили в Национальный центр кризисного управления 26 мая. В результате подтоплен 31-километровый участок дороги Ванадзор – Алаверди, разрушена трасса. Вода затопила дома на станции Айрум, разрушены два моста – через реку Дебед и соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди, повреждена железнодорожная инфраструктура."На участке от села Шнох до Техута в реку упал автомобиль, по предварительным данным, есть погибший", – сказано в сообщении.Еще один человек провал без вести, его поиски продолжаются. В МВД республики сообщили, что эвакуированы свыше 230 человек.Никол Пашинян направился в зону бедствия, сказал пресс-секретарь премьера Армении.В городе Алаверди в Лорийской области Армении прогремел взрыв на газозаправочной станции, сообщили в спасательной службе МВД республики."На одной из газозаправочных станций города Алаверди под водой оказались компрессоры. По предварительным данным, в результате короткого замыкания произошел взрыв", – говорится в релизе.29 человек погибли, и еще 60 попали без вести во время сильнейших наводнений на юге Бразилии, сообщалось 3 мая. Ранее паводки захватили ряд регионов России, в том числе Оренбургскую, Курганскую, Томскую область и другие регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут законНаводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть домаУровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил рекордную отметку в 10 м
армения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137603027_598:0:1963:1024_1920x0_80_0_0_a836f026fe3bda96be3c6a51880a16d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армения, новости, в мире, стихия, погода, происшествия, наводнение
Наводнение в Армении разрушает мосты и дороги

Из-за разрушительного наводнения в Армении эвакуируют людей

11:05 26.05.2024 (обновлено: 13:17 26.05.2024)
 
© Кадр видео из соцсетейНаводнение в Армении
Наводнение в Армении
© Кадр видео из соцсетей
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате наводнения на севере Армении, разрушены мосты и дороги, людей эвакуируют, пишет РИА Новости со ссылкой на спасательную службу МВД Армении.
По данным правоохранителей, многочисленные сообщения, связанные с выходом из берегов реки Дебед, поступили в Национальный центр кризисного управления 26 мая. В результате подтоплен 31-километровый участок дороги Ванадзор – Алаверди, разрушена трасса. Вода затопила дома на станции Айрум, разрушены два моста – через реку Дебед и соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди, повреждена железнодорожная инфраструктура.
"На участке от села Шнох до Техута в реку упал автомобиль, по предварительным данным, есть погибший", – сказано в сообщении.
Еще один человек провал без вести, его поиски продолжаются. В МВД республики сообщили, что эвакуированы свыше 230 человек.
Никол Пашинян направился в зону бедствия, сказал пресс-секретарь премьера Армении.
В городе Алаверди в Лорийской области Армении прогремел взрыв на газозаправочной станции, сообщили в спасательной службе МВД республики.
"На одной из газозаправочных станций города Алаверди под водой оказались компрессоры. По предварительным данным, в результате короткого замыкания произошел взрыв", – говорится в релизе.
© РИА НовостиНаводнение в Армении
Наводнение в Армении - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости
Наводнение в Армении
29 человек погибли, и еще 60 попали без вести во время сильнейших наводнений на юге Бразилии, сообщалось 3 мая. Ранее паводки захватили ряд регионов России, в том числе Оренбургскую, Курганскую, Томскую область и другие регионы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут закон
Наводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть дома
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил рекордную отметку в 10 м
 
АрменияНовостиВ миреСтихияПогодаПроисшествияНаводнение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02В Ростове-на-Дону речное судно врезалось в железнодорожный мост
13:52"Последнюю грань" в отношении России Запад незаметно пересечь не сможет
13:26Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области
12:58Сооружение АЭС с малыми ядерными реакторами готовят Россия и Узбекистан
12:31Варшава не останется в стороне: Медведев ответил Польше об ударах по РФ
12:01Взрывное устройство обнаружено на подстанции в Днепропетровской области
11:32Мобилизованные на Украине должны вернуться домой – Зеленский нелегитимен
11:05Наводнение в Армении разрушает мосты и дороги
10:42В Польше подняли в небо авиацию из-за интенсивных действий России
10:10При какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму
09:43Шестеро детей отравились хлором в бассейне Севастополя
09:10В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров
08:43Серия взрывов прогремела на севере и западе Украины в ночь на воскресенье
08:04ВСУ ночью атаковали беспилотниками Курскую и Орловскую области
07:38Когда в Керчи откроются "Боспорские агоны" и как пройдет фестиваль
07:01Разрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада
00:01Усиление ветра: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 26 мая
23:25Противокорабельная ракета "Нептун" и 29 Vampire сбиты над Белгородом
22:29Число погибших в результате атак ВСУ на Белгород выросло до 4 человек
Лента новостейМолния