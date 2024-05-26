https://crimea.ria.ru/20240526/navodnenie-v-armenii-razrushaet-mosty-i-dorogi-1137602914.html

Наводнение в Армении разрушает мосты и дороги

Наводнение в Армении разрушает мосты и дороги - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Наводнение в Армении разрушает мосты и дороги

Один человек погиб в результате наводнения на севере Армении, разрушены мосты и дороги, людей эвакуируют, пишет РИА Новости со ссылкой на спасательную службу... РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T11:05

2024-05-26T11:05

2024-05-26T13:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате наводнения на севере Армении, разрушены мосты и дороги, людей эвакуируют, пишет РИА Новости со ссылкой на спасательную службу МВД Армении.По данным правоохранителей, многочисленные сообщения, связанные с выходом из берегов реки Дебед, поступили в Национальный центр кризисного управления 26 мая. В результате подтоплен 31-километровый участок дороги Ванадзор – Алаверди, разрушена трасса. Вода затопила дома на станции Айрум, разрушены два моста – через реку Дебед и соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди, повреждена железнодорожная инфраструктура."На участке от села Шнох до Техута в реку упал автомобиль, по предварительным данным, есть погибший", – сказано в сообщении.Еще один человек провал без вести, его поиски продолжаются. В МВД республики сообщили, что эвакуированы свыше 230 человек.Никол Пашинян направился в зону бедствия, сказал пресс-секретарь премьера Армении.В городе Алаверди в Лорийской области Армении прогремел взрыв на газозаправочной станции, сообщили в спасательной службе МВД республики."На одной из газозаправочных станций города Алаверди под водой оказались компрессоры. По предварительным данным, в результате короткого замыкания произошел взрыв", – говорится в релизе.29 человек погибли, и еще 60 попали без вести во время сильнейших наводнений на юге Бразилии, сообщалось 3 мая. Ранее паводки захватили ряд регионов России, в том числе Оренбургскую, Курганскую, Томскую область и другие регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян обяжут страховать жилье от ЧС – когда примут законНаводнение в Сибири: жителей Ишима призвали покинуть домаУровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил рекордную отметку в 10 м

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, новости, в мире, стихия, погода, происшествия, наводнение