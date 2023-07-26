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Сотни погибших боевиков и отбитые атаки ВСУ – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Сотни погибших боевиков и отбитые атаки ВСУ – ход спецоперации
Сотни погибших боевиков и отбитые атаки ВСУ – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Сотни погибших боевиков и отбитые атаки ВСУ – ход спецоперации
Российские военные успешно отразили украинские атаки на Донецком и Южно-Донецком направлениях, уничтожены более 200 боевиков ВСУ. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T16:33
2023-07-26T16:33
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Российские военные успешно отразили украинские атаки на Донецком и Южно-Донецком направлениях, уничтожены более 200 боевиков ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдеевка разбиты два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника за сутки составили до 210 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубица М119 производства США", - добавили в оборонном ведомстве.А на Южно-Донецком направлении группировка войск "Восток" отбила атаку украинских сил в направлении населенного пункта Никольское Запорожской области. Также возле населенных пунктов Сторожевое и Нескучное поражена живая сила и техника ВСУ.Ранее в среду сообщалось, что российские войска отразили массированную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив 22 танка, 10 БМП и порядка 100 военнослужащих противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS – МинобороныВойска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным ЛиманомУничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на Запорожье
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости
Сотни погибших боевиков и отбитые атаки ВСУ – ход спецоперации

Минобороны РФ: отбиты атаки ВСУ на Донецком направлении – убиты более 200 боевиков

16:33 26.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Российские военные успешно отразили украинские атаки на Донецком и Южно-Донецком направлениях, уничтожены более 200 боевиков ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Северное, Марьинка и Водяное ДНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Спорное и Авдеевка", - говорится в сообщении.
В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдеевка разбиты два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.
"Потери противника за сутки составили до 210 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубица М119 производства США", - добавили в оборонном ведомстве.
А на Южно-Донецком направлении группировка войск "Восток" отбила атаку украинских сил в направлении населенного пункта Никольское Запорожской области. Также возле населенных пунктов Сторожевое и Нескучное поражена живая сила и техника ВСУ.
Ранее в среду сообщалось, что российские войска отразили массированную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив 22 танка, 10 БМП и порядка 100 военнослужащих противника.
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