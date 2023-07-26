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Сбиты две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS – Минобороны - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Сбиты две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS – Минобороны
Сбиты две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS – Минобороны - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Сбиты две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS – Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, семь снарядов HIMARS и 13 украинских беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T15:47
2023-07-26T15:47
сво
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
himars
storm shadow
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, семь снарядов HIMARS и 13 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 244 вертолета, 5271 беспилотник, 426 зенитных ракетных комплексов, 10942 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным ЛиманомУничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на ЗапорожьеВ Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Крым
https://crimea.ria.ru/20230720/rossiyskaya-pvo-sbila-32-ukrainskikh-bespilotnika-i-sem-himars-1130195989.html
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сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), himars, storm shadow, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, новости
Сбиты две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS – Минобороны

Минобороны: российская ПВО сбила две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS

15:47 26.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, семь снарядов HIMARS и 13 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две крылатые ракеты Storm Shadow. Кроме того, уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что БПЛА сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 244 вертолета, 5271 беспилотник, 426 зенитных ракетных комплексов, 10942 танка и другие виды боевой техники и вооружения.
Работа ПВО второго армейского корпуса в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
20 июля, 16:06
Российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника и семь HIMARS
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