https://crimea.ria.ru/20230726/sbity-dve-krylatye-rakety-storm-i-sem-snaryadov-himars--minoborony-1130311131.html
Сбиты две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS – Минобороны
Сбиты две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS – Минобороны - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Сбиты две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS – Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, семь снарядов HIMARS и 13 украинских беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T15:47
2023-07-26T15:47
2023-07-26T15:47
сво
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
himars
storm shadow
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, семь снарядов HIMARS и 13 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 244 вертолета, 5271 беспилотник, 426 зенитных ракетных комплексов, 10942 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ продвинулись на 2,7 км вглубь обороны ВСУ под Красным ЛиманомУничтожено 22 танка: армия России отбила атаки ВСУ на ЗапорожьеВ Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Крым
https://crimea.ria.ru/20230720/rossiyskaya-pvo-sbila-32-ukrainskikh-bespilotnika-i-sem-himars-1130195989.html
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сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), himars, storm shadow, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, новости
Сбиты две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS – Минобороны
Минобороны: российская ПВО сбила две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS