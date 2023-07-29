https://crimea.ria.ru/20230729/moskalkova-prizvala-oon-osudit-terakt-kieva-v-taganroge-1130385569.html

Москалькова призвала ООН осудить теракт Киева в Таганроге

Москалькова призвала ООН осудить теракт Киева в Таганроге - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Москалькова призвала ООН осудить теракт Киева в Таганроге

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по факту обстрела Киевом жилой инфраструктуры Таганрога. Об РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T13:16

2023-07-29T13:16

2023-07-29T13:16

татьяна москалькова

новости

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по факту обстрела Киевом жилой инфраструктуры Таганрога. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.Атаки на российские объекты гражданской инфраструктуры – тактика, свидетельствующая о террористическом характере киевского режима, убеждена омбудсмен.В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома. За медпомощью обратились 16 человек, 10 госпитализированы, есть тяжелые состояния.Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города. Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по Таганрогу.Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известноГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиЮНЕСКО подыгрывает террористической активности Киева – Захарова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, новости, оон, антитеррор, общество