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Москалькова призвала ООН осудить теракт Киева в Таганроге - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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Москалькова призвала ООН осудить теракт Киева в Таганроге
Москалькова призвала ООН осудить теракт Киева в Таганроге - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Москалькова призвала ООН осудить теракт Киева в Таганроге
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по факту обстрела Киевом жилой инфраструктуры Таганрога. Об РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T13:16
2023-07-29T13:16
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по факту обстрела Киевом жилой инфраструктуры Таганрога. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.Атаки на российские объекты гражданской инфраструктуры – тактика, свидетельствующая о террористическом характере киевского режима, убеждена омбудсмен.В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома. За медпомощью обратились 16 человек, 10 госпитализированы, есть тяжелые состояния.Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города. Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по Таганрогу.Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известноГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиЮНЕСКО подыгрывает террористической активности Киева – Захарова
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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татьяна москалькова, новости, оон, антитеррор, общество
Москалькова призвала ООН осудить теракт Киева в Таганроге

Омбудсмен Москалькова: Киев еще раз подтвердил свою террористическую сущность

13:16 29.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Объединённых Наций (ООН).
Флаг Организации Объединённых Наций (ООН). - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по факту обстрела Киевом жилой инфраструктуры Таганрога. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

"В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований", – написала Москалькова.

Атаки на российские объекты гражданской инфраструктуры – тактика, свидетельствующая о террористическом характере киевского режима, убеждена омбудсмен.
В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома. За медпомощью обратились 16 человек, 10 госпитализированы, есть тяжелые состояния.
Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города. Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по Таганрогу.
Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО перехватили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.
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