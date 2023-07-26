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ЮНЕСКО подыгрывает террористической активности Киева – Захарова - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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ЮНЕСКО подыгрывает террористической активности Киева – Захарова
ЮНЕСКО подыгрывает террористической активности Киева – Захарова - РИА Новости Крым, 26.07.2023
ЮНЕСКО подыгрывает террористической активности Киева – Захарова
Обвинения руководства ЮНЕСКО в адрес России в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы безосновательны, более того, сама организация подыгрывает... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T12:01
2023-07-26T12:01
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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юнеско
политика
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культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Обвинения руководства ЮНЕСКО в адрес России в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы безосновательны, более того, сама организация подыгрывает террористической деятельности киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам дипломата, совершенно очевидно, что "принятое наспех и с нарушением правовых процедур и всех регламентов" решение о включении исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО преследовало только одну цель – прикрыть механизмами международной организации военную деятельно киевского режима на территории этого города."Это так, и мы в этом обвиняем секретариат ЮНЕСКО – в подыгрывании террористической активности киевского режима. Вы именно этим и занимаетесь. О реальной заботе об объектах культуры здесь едва ли можно говорить", - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.Захарова также отметила, что Минобороны России планирует и осуществляет боевые операции, исходя из необходимости полного соблюдения международных обязательств РФ. Целями поражения назначаются исключительно объекты военной инфраструктуры. В случае Одессы был нанесен удар высокоточным оружием по местам подготовки терактов против России с применением безэкипажных катеров, с помощью которых был устроен теракт на Крымском мосту 17 июля."Решительно отвергаем любые инсинуации о якобы нарушении Россией Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года ввиду многочисленно подтвержденных случаев использования ВСУ учреждений культуры и образования для размещения личного состава, военной техники и боеприпасов", - добавила дипломат.Ранее киевский режим обвинил Россию в "атаке на культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО", в частности, Спасо-Преображенского собора.В Минобороны РФ заявили, что распространяемая Киевом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности. По информации ведомства, все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились теракты против РФ, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса.Читайте также на РИА Новости Крым:Повреждения Спасо-Преображенского собора – на совести киевского режимаМария Захарова: ЮНЕСКО "пристраивает" культурные ценности Украины в ЕСВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе
https://crimea.ria.ru/20230705/mariya-zakharova-yunesko-pristraivaet-kulturnye-tsennosti-ukrainy-v-es-1129822562.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, одесса, украина, в мире, юнеско, политика, новости, культура
ЮНЕСКО подыгрывает террористической активности Киева – Захарова

МИД России: ЮНЕСКО подыгрывает террористической активности киевского режима

12:01 26.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Обвинения руководства ЮНЕСКО в адрес России в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы безосновательны, более того, сама организация подыгрывает террористической деятельности киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы с крайним недоумением увидели опубликованный на сайте ЮНЕСКО пресс-релиз, где речь идет о, как там написано, "осуждении российских атак, нанесенных по буферной зоне объекта всемирного наследия – исторический центр Одессы". Гендиректор ЮНЕСКО госпожа Азуле в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной, как она выразилась, в "актах агрессии и умышленном уничтожении объектов культуры", - сказала Захарова на брифинге в среду.
По словам дипломата, совершенно очевидно, что "принятое наспех и с нарушением правовых процедур и всех регламентов" решение о включении исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО преследовало только одну цель – прикрыть механизмами международной организации военную деятельно киевского режима на территории этого города.
"Это так, и мы в этом обвиняем секретариат ЮНЕСКО – в подыгрывании террористической активности киевского режима. Вы именно этим и занимаетесь. О реальной заботе об объектах культуры здесь едва ли можно говорить", - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.
Захарова также отметила, что Минобороны России планирует и осуществляет боевые операции, исходя из необходимости полного соблюдения международных обязательств РФ. Целями поражения назначаются исключительно объекты военной инфраструктуры. В случае Одессы был нанесен удар высокоточным оружием по местам подготовки терактов против России с применением безэкипажных катеров, с помощью которых был устроен теракт на Крымском мосту 17 июля.
"Решительно отвергаем любые инсинуации о якобы нарушении Россией Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года ввиду многочисленно подтвержденных случаев использования ВСУ учреждений культуры и образования для размещения личного состава, военной техники и боеприпасов", - добавила дипломат.
Ранее киевский режим обвинил Россию в "атаке на культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО", в частности, Спасо-Преображенского собора.
В Минобороны РФ заявили, что распространяемая Киевом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности. По информации ведомства, все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились теракты против РФ, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
5 июля, 12:36
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваОдессаУкраинаВ миреЮНЕСКОПолитикаНовостиКультура
 
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