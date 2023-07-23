https://crimea.ria.ru/20230723/povrezhdeniya-spaso-preobrazhenskogo-sobora--na-sovesti-kievskogo-rezhima-1130255358.html

Повреждения Спасо-Преображенского собора – на совести киевского режима

Повреждения Спасо-Преображенского собора – на совести киевского режима - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Повреждения Спасо-Преображенского собора – на совести киевского режима

Повреждения Спасо-Преображенского собора в Одессе — на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов украинской ПВО, которые ВСУ намеренно... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T17:47

2023-07-23T17:47

2023-07-23T18:38

россия

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общество

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мария захарова

министерство иностранных дел украины

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Повреждения Спасо-Преображенского собора в Одессе — на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов украинской ПВО, которые ВСУ намеренно размещают в жилых кварталах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "россияне в ночь на воскресенье атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО".И подчеркнула, что повреждения Спасо-Преображенского собора в Одессе — тоже на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов украинской ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах, что сегодня уже подтвердило Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Мария Захарова: ЮНЕСКО "пристраивает" культурные ценности Украины в ЕСПатриарх Кирилл назвал террором попытки изгнать верующих из ЛаврыВ Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине II

россия

одесса

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россия, юнеско, общество, одесса, новости, мария захарова, министерство иностранных дел украины, религия