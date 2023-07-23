Повреждения Спасо-Преображенского собора – на совести киевского режима
Захарова: повреждения Спасо-Преображенского собора в Одессе — на совести киевского режима
17:47 23.07.2023 (обновлено: 18:38 23.07.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Повреждения Спасо-Преображенского собора в Одессе — на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов украинской ПВО, которые ВСУ намеренно размещают в жилых кварталах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "россияне в ночь на воскресенье атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО".
"Во-первых, после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности", — написала в сообщении дипломат.
И подчеркнула, что повреждения Спасо-Преображенского собора в Одессе — тоже на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов украинской ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах, что сегодня уже подтвердило Минобороны России.
"Во-вторых, секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. Представители бюрократии этой организации отказываются замечать происходящее много лет на Украине беззаконие. Мало того, когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя," — подытожила Мария Захарова.
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