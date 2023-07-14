https://crimea.ria.ru/20230714/patriarkh-kirill-nazval-terrorom-popytki-izgnat-veruyuschikh-iz-lavry-1130067567.html

Патриарх Кирилл назвал террором попытки изгнать верующих из Лавры

Патриарх Кирилл назвал террором попытки изгнать верующих из Лавры - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Патриарх Кирилл назвал террором попытки изгнать верующих из Лавры

Власти Украины приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Об этом... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T18:31

2023-07-14T18:31

2023-07-14T18:31

украина

патриарх кирилл (владимир гундяев)

выселение монахов из киево-печерской лавры

церковный раскол на украине

киево-печерская лавра

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Власти Украины приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси КириллПатриарх напомнил, что Киево-Печерской лавре приходилось сталкиваться с безбожными гонениями во времена СССР. В первый раз ее закрыли в 1920-е годы, когда "так же, как и сегодня, происходило постепенное вытеснение монашеской общины новосозданным "историко-культурным государственным заповедником", завершившееся полной ликвидацией монастыря". Часть братии была расстреляна, многие были заключены в тюрьмы или сосланы, а сама Лавра подверглась разорению. В 40-х годах XX века монашеская жизнь возродилась, но обитель была снова закрыта во время новых антицерковных гонений, уже в 1960-е годы минувшего столетия.По его словам, "все, кто ныне прилагают свою руку к этому беззаконию, делают себя наследниками богоборцев XX века, какими бы предлогами они ни оправдывали свои действия".Русская православная церковь, как предстоятели и представители других поместных православных церквей, обращалась в международные организации, выступала с заявлениями, призывая остановить гонения на верующих УПЦ. Но, как показывает реакция мирового сообщества, право украинских граждан на свободное исповедание своей веры безынтересно многим из тех, кто во всеуслышание заявляет о своей приверженности правам человека, констатировал патриарх Кирилл.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Прихожане и насельники Киево-Печерской лавры регулярно сталкиваются с попытками выселить монахов канонической УПЦ из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины.Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу СБУ предъявила обвинения в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины".Суд отправил митрополита под домашний арест, сейчас рассматривается ходатайство о заключении его под стражу. Наместнику Лавры грозит до восьми лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд продлил арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту ПавлуНаместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсменуВ Лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходит

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), выселение монахов из киево-печерской лавры, церковный раскол на украине, киево-печерская лавра, сбу (служба безопасности украины)