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Суд продлил арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу

Суд продлил арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Суд продлил арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу

Суд Киева продлил срок домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу еще на 30 суток. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман, пишет... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T20:12

2023-05-29T20:12

2023-05-29T20:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Суд Киева продлил срок домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу еще на 30 суток. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман, пишет Союз православных журналистов Украины.Решение принято Соломенским районным судом Киева 29 мая.По словам адвоката иерарха УПЦ, протоиерея Никиты Чекмана, сторона защиты будет подавать апелляцию.Утром 1 апреля, к наместнику Киево-Печерской лавры Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Ему предъявили подозрения в связях с Россией и отправили под домашний арест. В СБУ заявили, что подозревают священнослужителя в оправдании агрессии РФ и разжигании межрелигиозной вражды. На суде, который начал рассмотрение дела в тот же день, митрополиту стало плохо, и он покинул зал заседаний.Однако уже вечером его принудительно вернули в зал заседаний. В тот же день Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.1 мая суд удовлетворил ходатайство Украинской православной церкви и перенес рассмотрение дела о выселении монахов Киево-Печерской лавры на 5 июня. Читайте также на РИА Новости Крым:Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьмиЦерковь на Украине перешла на католический календарьВ Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ

https://crimea.ria.ru/20230502/chast-korpusov-kievo-pecherskoy-lavry-peredali-zapovedniku-1128491787.html

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украина, киев, киево-печерская лавра, митрополит павел (лебедь), церковный раскол на украине, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), религия, в мире, новости