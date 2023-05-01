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Дело о Киево-Печерской лавре - УПЦ добилась переноса слушания - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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Дело о Киево-Печерской лавре - УПЦ добилась переноса слушания
Дело о Киево-Печерской лавре - УПЦ добилась переноса слушания - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Дело о Киево-Печерской лавре - УПЦ добилась переноса слушания
Суд удовлетворил ходатайство Украинской православной церкви и перенес рассмотрение дела о выселении монахов Киево-Печерской лавры на 5 июня. Об этом в... РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T15:57
2023-05-01T15:57
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
выселение монахов из киево-печерской лавры
киево-печерская лавра
религия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Суд удовлетворил ходатайство Украинской православной церкви и перенес рассмотрение дела о выселении монахов Киево-Печерской лавры на 5 июня. Об этом в понедельник по итогам заседания сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман.10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми &gt;&gt;Захват храмов на УкраинеВ канун православных праздников на Украине прокатилась очередная волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ попытались захватить церковь, есть пострадавшие среди верующих.Перед Пасхой рейдерская атака по ставшему уже привычным сценарию произошла в храме Иконы Божьей Матери в Хмельницком. К захвату горожан призвали представители власти. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. Как обычно, в голосовании участвовали люди, не имеющие отношения к церковной общине этого храма. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.Кроме того, радикалы предложили переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича, который вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицуНа Украине массово захватывают храмы канонической церквиРазделяющий проект: как Украина борется с православием
https://crimea.ria.ru/20230414/v-khmelnitskom-zakhvatili-pravoslavnyy-khram-kazanskoy-ikony-bozhey-materi-1128174131.html
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захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, религия, украина
Дело о Киево-Печерской лавре - УПЦ добилась переноса слушания

Адвокат Чепман: суд по Киево-Печерской лавре перенесен

15:57 01.05.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра.
Киево-Печерская лавра. - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Суд удовлетворил ходатайство Украинской православной церкви и перенес рассмотрение дела о выселении монахов Киево-Печерской лавры на 5 июня. Об этом в понедельник по итогам заседания сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман.
"Состоялось судебное заседание по иску заповедника к монастырю. По ходатайству представителей монастыря рассмотрение дела было отложено на 5 июня 2023 года", - написал он в своем Telegram-канале Чакман.
10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.
Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми >>

Захват храмов на Украине

В канун православных праздников на Украине прокатилась очередная волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ попытались захватить церковь, есть пострадавшие среди верующих.
Радикалы захватили храм Казанской Иконы Божьей Матери в Хмельницком
14 апреля, 13:05
В Хмельницком захватили православный храм Казанской иконы Божьей Матери
Перед Пасхой рейдерская атака по ставшему уже привычным сценарию произошла в храме Иконы Божьей Матери в Хмельницком. К захвату горожан призвали представители власти. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. Как обычно, в голосовании участвовали люди, не имеющие отношения к церковной общине этого храма. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.
Кроме того, радикалы предложили переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича, который вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.
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