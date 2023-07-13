https://crimea.ria.ru/20230713/sbu-predyavila-novye-obvineniya-namestniku-kievo-pecherskoy-lavry-1130042348.html

СБУ предъявила новые обвинения наместнику Киево-Печерской лавры

СБУ предъявила новые обвинения наместнику Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 13.07.2023

СБУ предъявила новые обвинения наместнику Киево-Печерской лавры

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила новые обвинения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу, ему инкриминируют повторное "нарушение... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T18:42

2023-07-13T18:42

2023-07-13T18:42

украина

выселение монахов из киево-печерской лавры

киево-печерская лавра

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила новые обвинения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу, ему инкриминируют повторное "нарушение равноправия граждан" и "отрицание вооруженной агрессии России против Украины". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Митрополиту предъявлено обвинение по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно".Сейчас решается вопрос об избрании митрополиту меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.Утром 1 апреля к наместнику Киево-Печерской лавры Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Ему предъявили подозрения в связях с Россией и отправили под домашний арест. В СБУ заявили, что подозревают священнослужителя в оправдании агрессии РФ и разжигании межрелигиозной вражды. На суде, который начал рассмотрение дела в тот же день, митрополиту стало плохо, и он покинул зал заседаний.Однако уже вечером его принудительно вернули в зал заседаний. В тот же день Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Прихожане и насельники Киево-Печерской лавры регулярно сталкиваются с попытками выселить монахов канонической УПЦ из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины.В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд продлил арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту ПавлуНаместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсменуВ Лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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