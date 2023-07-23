https://crimea.ria.ru/20230723/vs-rf-nanesli-udary-po-voennym-obektam-v-odesse-1130248665.html

ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе

ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе - РИА Новости Крым, 23.07.2023

ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе

ВС РФ нанесли удары по объектам в Одессе, где готовились террористические атаки с применением безэкипажных катеров. По данным Минобороны, на пораженных объектах РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T11:06

2023-07-23T11:06

2023-07-23T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удары по объектам в Одессе, где готовились террористические атаки с применением безэкипажных катеров. По данным Минобороны, на пораженных объектах находились иностранные наемники.Ранее в Минобороны России сообщали, что Вооруженные силы РФ разбили базу подготовки терактов против РФ, продолжают нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушенияКорабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном мореПочему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине

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министерство обороны рф, сво, новости, вооруженные силы россии, украина