https://crimea.ria.ru/20230723/vs-rf-nanesli-udary-po-voennym-obektam-v-odesse-1130248665.html
ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе
ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе - РИА Новости Крым, 23.07.2023
ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе
ВС РФ нанесли удары по объектам в Одессе, где готовились террористические атаки с применением безэкипажных катеров. По данным Минобороны, на пораженных объектах РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T11:06
2023-07-23T11:06
2023-07-23T11:17
министерство обороны рф
сво
новости
вооруженные силы россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0e/1128715626_0:0:1697:956_1920x0_80_0_0_9e18c07cec41a43e9fdfb1e03e5e5592.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удары по объектам в Одессе, где готовились террористические атаки с применением безэкипажных катеров. По данным Минобороны, на пораженных объектах находились иностранные наемники.Ранее в Минобороны России сообщали, что Вооруженные силы РФ разбили базу подготовки терактов против РФ, продолжают нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушенияКорабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном мореПочему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине
https://crimea.ria.ru/20230720/v-odesse-nikolaeve-i-sumakh-nochyu-progremeli-vzryvy---chto-unichtozheno-1130183195.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0e/1128715626_19:0:1307:966_1920x0_80_0_0_02bdb8ef436dea2a22abaf8acabb15e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, сво, новости, вооруженные силы россии, украина
ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе
Нанесены удары по военным объектам Одессы: там готовились теракты против РФ
11:06 23.07.2023 (обновлено: 11:17 23.07.2023)