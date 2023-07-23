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ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе - РИА Новости Крым, 23.07.2023
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ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе
ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе - РИА Новости Крым, 23.07.2023
ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе
ВС РФ нанесли удары по объектам в Одессе, где готовились террористические атаки с применением безэкипажных катеров. По данным Минобороны, на пораженных объектах РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T11:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удары по объектам в Одессе, где готовились террористические атаки с применением безэкипажных катеров. По данным Минобороны, на пораженных объектах находились иностранные наемники.Ранее в Минобороны России сообщали, что Вооруженные силы РФ разбили базу подготовки терактов против РФ, продолжают нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушенияКорабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном мореПочему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине
https://crimea.ria.ru/20230720/v-odesse-nikolaeve-i-sumakh-nochyu-progremeli-vzryvy---chto-unichtozheno-1130183195.html
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министерство обороны рф, сво, новости, вооруженные силы россии, украина
ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе

Нанесены удары по военным объектам Одессы: там готовились теракты против РФ

11:06 23.07.2023 (обновлено: 11:17 23.07.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удары по объектам в Одессе, где готовились террористические атаки с применением безэкипажных катеров. По данным Минобороны, на пораженных объектах находились иностранные наемники.

"Все спланированные к удару цели в районе Одессы, где готовились удары против РФ, уничтожены", — сообщили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщали, что Вооруженные силы РФ разбили базу подготовки терактов против РФ, продолжают нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области.
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