Рейтинг@Mail.ru
Минобороны РФ опровергло информацию о российском ударе по собору в Одессе - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230723/minoborony-rf-oproverglo-informatsiyu-o-rossiyskom-udare-po-soboru-v-odesse-1130248978.html
Минобороны РФ опровергло информацию о российском ударе по собору в Одессе
Минобороны РФ опровергло информацию о российском ударе по собору в Одессе - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Минобороны РФ опровергло информацию о российском ударе по собору в Одессе
Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не... РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T11:50
2023-07-23T12:08
министерство обороны рф
сво
новости
вооруженные силы россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/17/1130249031_0:100:3077:1831_1920x0_80_0_0_bc8e583e9c049208a4d2c58e0cce8286.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности. Об этом сообщает Минобороны России.По информации ведомства, все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились теракты против РФ, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса.Планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия, подчеркнули в Минобороны.Ранее в Минобороны России сообщали, что Вооруженные силы РФ разбили базу подготовки терактов против РФ, продолжают нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушенияКорабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном мореПочему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине
https://crimea.ria.ru/20230723/vs-rf-nanesli-udary-po-voennym-obektam-v-odesse-1130248665.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/17/1130249031_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_ab8f33ab1930f4c3588a5586fca2ae68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, сво, новости, вооруженные силы россии, украина
Минобороны РФ опровергло информацию о российском ударе по собору в Одессе

Минобороны РФ опровергло информацию о поражении российскими военными собора в Одессе

11:50 23.07.2023 (обновлено: 12:08 23.07.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСпасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе
Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности. Об этом сообщает Минобороны России.
По информации ведомства, все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились теракты против РФ, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса.
Планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия, подчеркнули в Минобороны.
"С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса", — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России сообщали, что Вооруженные силы РФ разбили базу подготовки терактов против РФ, продолжают нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушения
Корабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном море
Почему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
11:06
ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе
 
Министерство обороны РФСВОНовостиВооруженные силы РоссииУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Президент Белоруссии обещает поддержку Западной Украине
13:23Иностранные наемники несут значительные потери из-за глупости – Путин
13:13Владимир Путин: планы России и Белоруссии реализуются лучше ожидаемого
12:52Военкор Михальчевский смог выйти на связь
12:427 Leopard и 10 БМП Bradley за сутки: потери ВСУ в Запорожской области
12:13В Херсонской области уничтожаются боевики и техника ВСУ
11:50Минобороны РФ опровергло информацию о российском ударе по собору в Одессе
11:24В Минздраве рассказали о состоянии раненого фотокорра Михальчевского
11:06ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе
10:38Ситуация на въезде в Крым: мост, паромы, сухопутный коридор
10:15Загореть и не сгореть: рекомендации врача
09:58Считают по голосам: Мостик узнал, как изучают дельфинов
09:41Мощные удары по Одессе продолжаются: что известно
09:16Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья
08:57Позор и головотяпство — эксперт ОНФ о стоках на пляже в Щелкино
08:31С неисправного гидроцикла в море спасли двух человек
08:02ДТП на автодороге Танковое — Оборонное в Крыму: пострадал ребенок
00:01Грозы, ливни, град, шквалы: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 23 июля
20:55В Крыму оказана помощь 12 жителям после атаки БПЛА
Лента новостейМолния