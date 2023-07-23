https://crimea.ria.ru/20230723/minoborony-rf-oproverglo-informatsiyu-o-rossiyskom-udare-po-soboru-v-odesse-1130248978.html
Минобороны РФ опровергло информацию о российском ударе по собору в Одессе
Минобороны РФ опровергло информацию о российском ударе по собору в Одессе - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Минобороны РФ опровергло информацию о российском ударе по собору в Одессе
Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не... РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T11:50
2023-07-23T11:50
2023-07-23T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности. Об этом сообщает Минобороны России.По информации ведомства, все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились теракты против РФ, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса.Планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия, подчеркнули в Минобороны.Ранее в Минобороны России сообщали, что Вооруженные силы РФ разбили базу подготовки терактов против РФ, продолжают нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушенияКорабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном мореПочему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине
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министерство обороны рф, сво, новости, вооруженные силы россии, украина
Минобороны РФ опровергло информацию о российском ударе по собору в Одессе
Минобороны РФ опровергло информацию о поражении российскими военными собора в Одессе
11:50 23.07.2023 (обновлено: 12:08 23.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности. Об этом сообщает Минобороны России.
По информации ведомства, все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились теракты против РФ, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса.
Планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия, подчеркнули в Минобороны.
"С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса", — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России сообщали, что Вооруженные силы РФ разбили базу подготовки терактов
против РФ, продолжают нанесение ударов возмездия
высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области.
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