https://crimea.ria.ru/20230723/minoborony-rf-oproverglo-informatsiyu-o-rossiyskom-udare-po-soboru-v-odesse-1130248978.html

Минобороны РФ опровергло информацию о российском ударе по собору в Одессе

Минобороны РФ опровергло информацию о российском ударе по собору в Одессе - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Минобороны РФ опровергло информацию о российском ударе по собору в Одессе

Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T11:50

2023-07-23T11:50

2023-07-23T12:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности. Об этом сообщает Минобороны России.По информации ведомства, все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились теракты против РФ, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса.Планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия, подчеркнули в Минобороны.Ранее в Минобороны России сообщали, что Вооруженные силы РФ разбили базу подготовки терактов против РФ, продолжают нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одессы и Ильичевска Одесской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушенияКорабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном мореПочему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине

https://crimea.ria.ru/20230723/vs-rf-nanesli-udary-po-voennym-obektam-v-odesse-1130248665.html

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министерство обороны рф, сво, новости, вооруженные силы россии, украина