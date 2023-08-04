https://crimea.ria.ru/20230804/pvo-sbila-udarnye-bespilotniki-nad-azovskim-morem-i-berdyanskom-1130529838.html
ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском
ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском - РИА Новости Крым, 04.08.2023
ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу сбили беспилотники ударного типа над Бердянском и Азовским морем. Об этом сообщил врио губернатора РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T10:57
2023-08-04T10:57
2023-08-04T10:58
евгений балицкий
запорожская область
пво
азовское море
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу сбили беспилотники ударного типа над Бердянском и Азовским морем. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.Вооруженные силы России отразили атаки противника в районах Малой Токмачки, Новопокровки и Пятихаток Запорожской области. Всего, по данным Балицкого, за прошедшие сутки противник совершил 65 попыток обстрелять населенные пункты в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ выпустили по левобережной части Херсонской области 87 снарядов из ствольной артиллерии, в результате чего пострадали два мирных жителя. Чаще всего противник атаковал Голую Пристань – по ней выпущено 15 снарядов. По Алешкам – 13, по Крынкам и Солонцам – девять, по Старой Збурьевке – восемь.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 90 прилетов: два человека ранены при обстрелах ВСУ Херсонщины114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской областиВСУ обстреляли село на Запорожье: есть погибшие и раненые
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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евгений балицкий, запорожская область, пво, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, всу (вооруженные силы украины)
ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском
ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском – Балицкий
10:57 04.08.2023 (обновлено: 10:58 04.08.2023)