https://crimea.ria.ru/20230804/pvo-sbila-udarnye-bespilotniki-nad-azovskim-morem-i-berdyanskom-1130529838.html

ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском

ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском - РИА Новости Крым, 04.08.2023

ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу сбили беспилотники ударного типа над Бердянском и Азовским морем. Об этом сообщил врио губернатора РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T10:57

2023-08-04T10:57

2023-08-04T10:58

евгений балицкий

запорожская область

пво

азовское море

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу сбили беспилотники ударного типа над Бердянском и Азовским морем. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.Вооруженные силы России отразили атаки противника в районах Малой Токмачки, Новопокровки и Пятихаток Запорожской области. Всего, по данным Балицкого, за прошедшие сутки противник совершил 65 попыток обстрелять населенные пункты в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ выпустили по левобережной части Херсонской области 87 снарядов из ствольной артиллерии, в результате чего пострадали два мирных жителя. Чаще всего противник атаковал Голую Пристань – по ней выпущено 15 снарядов. По Алешкам – 13, по Крынкам и Солонцам – девять, по Старой Збурьевке – восемь.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 90 прилетов: два человека ранены при обстрелах ВСУ Херсонщины114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской областиВСУ обстреляли село на Запорожье: есть погибшие и раненые

запорожская область

азовское море

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, пво, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, всу (вооруженные силы украины)