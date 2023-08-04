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ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском
ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском - РИА Новости Крым, 04.08.2023
ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу сбили беспилотники ударного типа над Бердянском и Азовским морем. Об этом сообщил врио губернатора РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T10:57
2023-08-04T10:58
евгений балицкий
запорожская область
пво
азовское море
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу сбили беспилотники ударного типа над Бердянском и Азовским морем. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.Вооруженные силы России отразили атаки противника в районах Малой Токмачки, Новопокровки и Пятихаток Запорожской области. Всего, по данным Балицкого, за прошедшие сутки противник совершил 65 попыток обстрелять населенные пункты в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ выпустили по левобережной части Херсонской области 87 снарядов из ствольной артиллерии, в результате чего пострадали два мирных жителя. Чаще всего противник атаковал Голую Пристань – по ней выпущено 15 снарядов. По Алешкам – 13, по Крынкам и Солонцам – девять, по Старой Збурьевке – восемь.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 90 прилетов: два человека ранены при обстрелах ВСУ Херсонщины114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской областиВСУ обстреляли село на Запорожье: есть погибшие и раненые
запорожская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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96
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евгений балицкий, запорожская область, пво, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, всу (вооруженные силы украины)
ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском

ПВО сбила ударные беспилотники над Азовским морем и Бердянском – Балицкий

10:57 04.08.2023 (обновлено: 10:58 04.08.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу сбили беспилотники ударного типа над Бердянском и Азовским морем. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
"Сегодня ночью противник снова пытался наносить удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Около двух часов ночи наши ПВО сбили БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска", - написал он в своем Telegram-канале.
Вооруженные силы России отразили атаки противника в районах Малой Токмачки, Новопокровки и Пятихаток Запорожской области. Всего, по данным Балицкого, за прошедшие сутки противник совершил 65 попыток обстрелять населенные пункты в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.
Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ выпустили по левобережной части Херсонской области 87 снарядов из ствольной артиллерии, в результате чего пострадали два мирных жителя. Чаще всего противник атаковал Голую Пристань – по ней выпущено 15 снарядов. По Алешкам – 13, по Крынкам и Солонцам – девять, по Старой Збурьевке – восемь.
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