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Токсичная валюта: почему России выгоден отказ от доллара - РИА Новости Крым, 16.12.2023
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Токсичная валюта: почему России выгоден отказ от доллара
Токсичная валюта: почему России выгоден отказ от доллара - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Токсичная валюта: почему России выгоден отказ от доллара
Дедолларизация – естественный процесс для России в условиях переориентации рынков сбыта и рисков санкционного вмешательства Запада. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T08:31
2023-12-16T08:31
радио "спутник в крыму"
доллар
рубль
россия
экономика
санкции
санкции против россии
деньги
михаил беляев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Дедолларизация – естественный процесс для России в условиях переориентации рынков сбыта и рисков санкционного вмешательства Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.Он отметил, что доллар до недавнего времени был удобен для расчетов, но сейчас сфера его деятельности сужается. Это обусловлено тем, что Россия ведет торговлю с другими странами (не с Америкой и ЕС – ред.) и "нет смысла проводить оплаты в долларах, если можно рассчитываться в национальных валютах".Гость студии подчеркнул, что Россия могла бы продолжить расчеты в долларах, если бы американцы не вводили односторонних санкций и не совершали неправомерных действий по блокированию счетов и расчетов в американской валюте и евро.Накануне президент России сообщил, что с 2021 по 2023 год совокупная доля доллара и евро в международных расчетах России сократились с 87 до 24%, в то время как доля рубля возросла с 10-13 до 40%. Владимир Путин назвал недружественные действия Запада в отношении России "выстрелом в ногу". При этом он подчеркнул, что чем больше используют национальную валюту в экономических расчетах, тем лучше (для экономики страны – ред.), так как это "повышает наш суверенитет и наши возможности".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: отказ от национальной валюты приведет Аргентину к потере суверенитетаПутин оценил запас прочности экономической и финансовой систем РоссииЗапад пытается разобщить страны СНГ – Нарышкин
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доллар, рубль, россия, экономика, санкции, санкции против россии, деньги, михаил беляев, новости
Токсичная валюта: почему России выгоден отказ от доллара

Переход на рубль в расчетах продиктован переориентацией рынков и токсичностью доллара

08:31 16.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Дедолларизация – естественный процесс для России в условиях переориентации рынков сбыта и рисков санкционного вмешательства Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Он отметил, что доллар до недавнего времени был удобен для расчетов, но сейчас сфера его деятельности сужается. Это обусловлено тем, что Россия ведет торговлю с другими странами (не с Америкой и ЕС – ред.) и "нет смысла проводить оплаты в долларах, если можно рассчитываться в национальных валютах".
Гость студии подчеркнул, что Россия могла бы продолжить расчеты в долларах, если бы американцы не вводили односторонних санкций и не совершали неправомерных действий по блокированию счетов и расчетов в американской валюте и евро.

"Поэтому нецелесообразно вести расчеты в валюте, которую могут заблокировать. И переход на рубли – естественное движение и скорее положительный фактор для национальной экономики, – считает Беляев. – Одновременно достигаются две цели: происходит отказ от токсичной валюты и укрепляется рубль".

Накануне президент России сообщил, что с 2021 по 2023 год совокупная доля доллара и евро в международных расчетах России сократились с 87 до 24%, в то время как доля рубля возросла с 10-13 до 40%. Владимир Путин назвал недружественные действия Запада в отношении России "выстрелом в ногу". При этом он подчеркнул, что чем больше используют национальную валюту в экономических расчетах, тем лучше (для экономики страны – ред.), так как это "повышает наш суверенитет и наши возможности".
Доллар - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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