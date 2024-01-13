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Смерть американца Лиры в украинской тюрьме: режим уничтожает несогласных - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Смерть американца Лиры в украинской тюрьме: режим уничтожает несогласных
Смерть американца Лиры в украинской тюрьме: режим уничтожает несогласных - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Смерть американца Лиры в украинской тюрьме: режим уничтожает несогласных
Киевский режим пытается уничтожить всех, кто не согласен с его преступной политикой. Об этом заявили в постпредстве РФ при ООН по поводу смерти американского... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T16:33
2024-01-13T16:39
украина
гонсало лира
дмитрий полянский
оон
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Киевский режим пытается уничтожить всех, кто не согласен с его преступной политикой. Об этом заявили в постпредстве РФ при ООН по поводу смерти американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.Сотрудники СБУ арестовали Лиру в начале мая 2023 года, мотивируя это его поддержкой российской спецоперации и попыткой "бежать от правосудия". Накануне американский журналист Такер Карлсон сообщил о смерти 55-летнего Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Позже эту информацию подтвердили в Госдепартаменте США.В представительстве убеждены, что "за этим преступлением стоит киевский режим, который пытается не только уничтожить тех, кто не согласен с его преступной логикой, но и не жалеет сотни тысяч своих граждан, топя страну в крови".Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал смерть американца отвратительным преступлением.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что это не последнее подтверждение "кровавой сущности, неонацистского диктата" киевского режима.Представитель МИД РФ ранее призывала мировое журналистское сообщество вмешаться в историю с попаданием в руки украинских силовиков Гонсало Лиры и потребовать немедленного освобождения блогера, который комментировал события на Украине "без купюр", рассказывая об истоках кризиса в стране.
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украина, гонсало лира, дмитрий полянский, оон, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), сбу (служба безопасности украины)
Смерть американца Лиры в украинской тюрьме: режим уничтожает несогласных

Смерть американца Гонсало Лиры в украинской тюрьме назвали преступлением киевского режима

16:33 13.01.2024 (обновлено: 16:39 13.01.2024)
 
© Скриншот с YouTube-канала Гонсало ЛирыГонсало Лира
Гонсало Лира
© Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Киевский режим пытается уничтожить всех, кто не согласен с его преступной политикой. Об этом заявили в постпредстве РФ при ООН по поводу смерти американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.
Сотрудники СБУ арестовали Лиру в начале мая 2023 года, мотивируя это его поддержкой российской спецоперации и попыткой "бежать от правосудия". Накануне американский журналист Такер Карлсон сообщил о смерти 55-летнего Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Позже эту информацию подтвердили в Госдепартаменте США.

"Глубоко возмущены поступившей информацией о гибели в украинских застенках американского журналиста Гонсало Лиры. По имеющейся информации, он находился в тюрьме и подвергался пыткам, бесстрашно отстаивал правду и свои убеждения", – говорится в сообщении Telegram-канала постпредства.

В представительстве убеждены, что "за этим преступлением стоит киевский режим, который пытается не только уничтожить тех, кто не согласен с его преступной логикой, но и не жалеет сотни тысяч своих граждан, топя страну в крови".
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал смерть американца отвратительным преступлением.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что это не последнее подтверждение "кровавой сущности, неонацистского диктата" киевского режима.

"Об этом говорили все американские общественные деятели, призывая Белый дом отреагировать: реакции не было никакой. Могли ли в Белом доме, в Госдепартаменте помочь этому человеку, который является американским гражданином и журналистом? Конечно. Потому что режим Зеленского – это ручной режим", – цитируют Захарову "Известия".

Представитель МИД РФ ранее призывала мировое журналистское сообщество вмешаться в историю с попаданием в руки украинских силовиков Гонсало Лиры и потребовать немедленного освобождения блогера, который комментировал события на Украине "без купюр", рассказывая об истоках кризиса в стране.
 
УкраинаГонсало ЛираДмитрий ПолянскийООНМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)СБУ (Служба безопасности Украины)
 
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