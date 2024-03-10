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В Италии осудили призыв Франции и Польши дать Киеву в помощь войска НАТО - РИА Новости Крым, 10.03.2024
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В Италии осудили призыв Франции и Польши дать Киеву в помощь войска НАТО
В Италии осудили призыв Франции и Польши дать Киеву в помощь войска НАТО - РИА Новости Крым, 10.03.2024
В Италии осудили призыв Франции и Польши дать Киеву в помощь войска НАТО
Отправка военного контингента НАТО на Украину станет шагом к эскалации и перечеркнет возможность разрешить конфликт дипломатическим путем. Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T13:54
2024-03-10T13:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Отправка военного контингента НАТО на Украину станет шагом к эскалации и перечеркнет возможность разрешить конфликт дипломатическим путем. Об этом в интервью газете la Stampa сказал министр обороны Италии Гуидо Крозетто.По словам Крозетто, отправка западных военных на Украину для поддержки киевского режима будет означать "шаг к односторонней эскалации, которая перекроет путь к дипломатии", и заявлять подобное от имени НАТО Париж и Варшава не имеют права.По его словам, действовать таким образом по прошествии двух лет военного конфликта на Украине "нет смысла". И хотя поддерживать Киев Альянс продолжит, его участникам "нужно подумать о том, как помочь ему вернуть свободу, территорию и безопасность другим способом: более энергично активируя дипломатические каналы", отметил глава минобороны Италии.Он также выразил надежду на то, что некий прогресс в части возможных переговоров между Россией и Украиной может принести встреча украинского президента Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что присутствие сил НАТО на Украине "не является немыслимым", по сути, поддержав инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военнослужащих западных стран на Украину. Польский президент Анджей Дуда заявил, что Польше надо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать".Позже французское издание Politico сообщило, что во Франции создадут коалицию государств, которые рассматривают возможность направить войска на Украину. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Германия не отправит своих военнослужащих на Украину, причем Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.Читайте также на РИА Новости Крым:Блеф Макрона и интриги Прибалтики: эксперт оценил "армию НАТО" на Украине Появление авиации НАТО над Черным морем в Крыму назвали агрессией На учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с Россией
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нато, украина, италия, франция, новости сво, россия, новости, германия, борис писториус, польша
В Италии осудили призыв Франции и Польши дать Киеву в помощь войска НАТО

В Минобороны Италии осудили призыв Франции и Польши ввести войска на Украину от имени НАТО

13:54 10.03.2024
 
© © Flickr/ ell brownФлаг Италии
Флаг Италии
© © Flickr/ ell brown
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Отправка военного контингента НАТО на Украину станет шагом к эскалации и перечеркнет возможность разрешить конфликт дипломатическим путем. Об этом в интервью газете la Stampa сказал министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
По словам Крозетто, отправка западных военных на Украину для поддержки киевского режима будет означать "шаг к односторонней эскалации, которая перекроет путь к дипломатии", и заявлять подобное от имени НАТО Париж и Варшава не имеют права.
"Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которое с самого начала формально и добровольно не вмешивалось в конфликт", – сказал Крозетто.
По его словам, действовать таким образом по прошествии двух лет военного конфликта на Украине "нет смысла". И хотя поддерживать Киев Альянс продолжит, его участникам "нужно подумать о том, как помочь ему вернуть свободу, территорию и безопасность другим способом: более энергично активируя дипломатические каналы", отметил глава минобороны Италии.
Он также выразил надежду на то, что некий прогресс в части возможных переговоров между Россией и Украиной может принести встреча украинского президента Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Я надеюсь, что за этим столом можно добиться прогресса", – заключил Крозетто.
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Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что присутствие сил НАТО на Украине "не является немыслимым", по сути, поддержав инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военнослужащих западных стран на Украину. Польский президент Анджей Дуда заявил, что Польше надо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать".
Позже французское издание Politico сообщило, что во Франции создадут коалицию государств, которые рассматривают возможность направить войска на Украину.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Германия не отправит своих военнослужащих на Украину, причем Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.
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