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В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 07.05.2024
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд, сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T07:45
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севастополь
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, сообщили в городском дептрансе.Паромы и катера остановили в Севастопольской бухте во вторник в 07:12. Для горожан был организован компенсационный маршрут от конечных остановок. Морской транспорт не ходил около получаса.Паромы являются метеозависимым транспортом. Во вторник в Севастополе, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Будет дуть легкий юго-западный ветер, а воздух прогреется до +19 градусов.
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севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, общество, новости крыма
В Севастополе открыли рейд

В Севастополе возобновили морское сообщение

07:45 07.05.2024 (обновлено: 07:47 07.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, сообщили в городском дептрансе.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.
Паромы и катера остановили в Севастопольской бухте во вторник в 07:12. Для горожан был организован компенсационный маршрут от конечных остановок. Морской транспорт не ходил около получаса.
Паромы являются метеозависимым транспортом. Во вторник в Севастополе, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Будет дуть легкий юго-западный ветер, а воздух прогреется до +19 градусов.
 
СевастопольТранспортОбщественный транспортМорской транспортПаромы и катера в СевастополеОбществоНовости Крыма
 
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