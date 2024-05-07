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В Севастополе открыли рейд

В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 07.05.2024

В Севастополе открыли рейд

В Севастополе открыли рейд, сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T07:45

2024-05-07T07:45

2024-05-07T07:47

севастополь

транспорт

общественный транспорт

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, сообщили в городском дептрансе.Паромы и катера остановили в Севастопольской бухте во вторник в 07:12. Для горожан был организован компенсационный маршрут от конечных остановок. Морской транспорт не ходил около получаса.Паромы являются метеозависимым транспортом. Во вторник в Севастополе, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Будет дуть легкий юго-западный ветер, а воздух прогреется до +19 градусов.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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