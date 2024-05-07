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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 07.05.2024
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд, сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T07:45
2024-05-07T07:45
2024-05-07T07:47
севастополь
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, сообщили в городском дептрансе.Паромы и катера остановили в Севастопольской бухте во вторник в 07:12. Для горожан был организован компенсационный маршрут от конечных остановок. Морской транспорт не ходил около получаса.Паромы являются метеозависимым транспортом. Во вторник в Севастополе, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Будет дуть легкий юго-западный ветер, а воздух прогреется до +19 градусов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, общество, новости крыма
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновили морское сообщение
07:45 07.05.2024 (обновлено: 07:47 07.05.2024)