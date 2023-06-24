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В детских лагерях на юге страны усилены меры безопасности - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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В детских лагерях на юге страны усилены меры безопасности
В детских лагерях на юге страны усилены меры безопасности - РИА Новости Крым, 24.06.2023
В детских лагерях на юге страны усилены меры безопасности
детских лагерях и оздоровительных центрах на юге страны усилены меры безопасности. Ситуация находится под контролем, сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T16:19
2023-06-24T16:19
образование в россии
дети
минпросвещения рф
контртеррористическая операция (кто)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В детских лагерях и оздоровительных центрах на юге страны усилены меры безопасности. Ситуация находится под контролем, сообщили в Минпросвещения РФ.В регионах, где введены антитеррористические меры, были перенесены школьные вечера."В Москве, Московской области, ряде других регионов, где введены дополнительные меры антитеррористического характера, в соответствии с законодательством выпускные вечера перенесены. В остальных регионах мероприятия проводятся в штатном режиме", - пишет РИА Новости со ссылкой на министерство.В ведомстве отметили, что находятся на постоянной связи с регионами по вопросу проведения выпускных и в случае необходимости дают соответствующие рекомендации.В Южном федеральном университете запланированные на сегодня экзамены принимают в удаленном режиме, сообщается в Telegram-канале университета. Ректор вуза Инна Шевченко обратилась к преподавателям и студентам с просьбой сохранять спокойствие."Университет работает в штатном режиме. На сегодня все массовые мероприятия в университете отменены. Госэкзамены и защиты ВКР проводятся в Ростове-на-Дону в онлайн-режиме, в Таганроге - в штатном режиме. Будем дополнительно информировать по мере поступления информации", - сообщила она.Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) "в целях пресечения возможных террористических актов" объявил режим контртеррористической операции в Москве, Подмосковье и Воронежской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ответ на попытку военного мятежа будет жесткимКрым обеспечен продуктами и топливом - властиДело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"
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РИА Новости Крым
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образование в россии, дети, минпросвещения рф, контртеррористическая операция (кто), новости
В детских лагерях на юге страны усилены меры безопасности

Минпросвещения: в детских лагерях и оздоровительных центрах на юге усилена безопасность

16:19 24.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДетский оздоровительный лагерь в Крыму
Детский оздоровительный лагерь в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В детских лагерях и оздоровительных центрах на юге страны усилены меры безопасности. Ситуация находится под контролем, сообщили в Минпросвещения РФ.
"Усилены меры безопасности в детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах, расположенных на юге. Ситуация также находится на контроле", - отметили в ведомстве.
В регионах, где введены антитеррористические меры, были перенесены школьные вечера.
"В Москве, Московской области, ряде других регионов, где введены дополнительные меры антитеррористического характера, в соответствии с законодательством выпускные вечера перенесены. В остальных регионах мероприятия проводятся в штатном режиме", - пишет РИА Новости со ссылкой на министерство.
В ведомстве отметили, что находятся на постоянной связи с регионами по вопросу проведения выпускных и в случае необходимости дают соответствующие рекомендации.
В Южном федеральном университете запланированные на сегодня экзамены принимают в удаленном режиме, сообщается в Telegram-канале университета. Ректор вуза Инна Шевченко обратилась к преподавателям и студентам с просьбой сохранять спокойствие.
"Университет работает в штатном режиме. На сегодня все массовые мероприятия в университете отменены. Госэкзамены и защиты ВКР проводятся в Ростове-на-Дону в онлайн-режиме, в Таганроге - в штатном режиме. Будем дополнительно информировать по мере поступления информации", - сообщила она.
Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) "в целях пресечения возможных террористических актов" объявил режим контртеррористической операции в Москве, Подмосковье и Воронежской области.
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Образование в РоссиидетиМинпросвещения РФКонтртеррористическая операция (КТО)Новости
 
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