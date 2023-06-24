https://crimea.ria.ru/20230624/v-detskikh-lageryakh-na-yuge-strany-usileny-mery-bezopasnosti-1129601741.html

В детских лагерях на юге страны усилены меры безопасности

В детских лагерях на юге страны усилены меры безопасности - РИА Новости Крым, 24.06.2023

В детских лагерях на юге страны усилены меры безопасности

детских лагерях и оздоровительных центрах на юге страны усилены меры безопасности. Ситуация находится под контролем, сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T16:19

2023-06-24T16:19

2023-06-24T16:19

образование в россии

дети

минпросвещения рф

контртеррористическая операция (кто)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В детских лагерях и оздоровительных центрах на юге страны усилены меры безопасности. Ситуация находится под контролем, сообщили в Минпросвещения РФ.В регионах, где введены антитеррористические меры, были перенесены школьные вечера."В Москве, Московской области, ряде других регионов, где введены дополнительные меры антитеррористического характера, в соответствии с законодательством выпускные вечера перенесены. В остальных регионах мероприятия проводятся в штатном режиме", - пишет РИА Новости со ссылкой на министерство.В ведомстве отметили, что находятся на постоянной связи с регионами по вопросу проведения выпускных и в случае необходимости дают соответствующие рекомендации.В Южном федеральном университете запланированные на сегодня экзамены принимают в удаленном режиме, сообщается в Telegram-канале университета. Ректор вуза Инна Шевченко обратилась к преподавателям и студентам с просьбой сохранять спокойствие."Университет работает в штатном режиме. На сегодня все массовые мероприятия в университете отменены. Госэкзамены и защиты ВКР проводятся в Ростове-на-Дону в онлайн-режиме, в Таганроге - в штатном режиме. Будем дополнительно информировать по мере поступления информации", - сообщила она.Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) "в целях пресечения возможных террористических актов" объявил режим контртеррористической операции в Москве, Подмосковье и Воронежской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ответ на попытку военного мятежа будет жесткимКрым обеспечен продуктами и топливом - властиДело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, дети, минпросвещения рф, контртеррористическая операция (кто), новости