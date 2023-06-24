https://crimea.ria.ru/20230624/krym-obespechen-produktami-i-toplivom---vlasti-1129601216.html

Крым обеспечен продуктами и топливом - власти

Крым обеспечен продуктами и топливом - власти - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Крым обеспечен продуктами и топливом - власти

Крым полностью обеспечен продуктами и топливом, все необходимые запасы есть. Об этом сообщили в республиканском министерстве промышленной политики и... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T15:33

2023-06-24T15:33

2023-06-24T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Крым полностью обеспечен продуктами и топливом, все необходимые запасы есть. Об этом сообщили в республиканском министерстве промышленной политики и минтопэнерго РК.Она добавила что цены на товары в регионе постоянно мониторятся, повышений не зафиксировано.В свою очередь министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь также сообщил, что запасов бензина и дизельного топлива на полуострове достаточно. "Ситуация с обеспечением доставки находится под полным контролем. Все объекты топливно-энергетического комплекса республики работают в штатном режиме. Газоснабжение и энергоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме", - приводит слова министра мининформ РК.Ранее в субботу министр транспорта республики Николай Лукашенко сообщил РИА Новости Крым, что автобусы в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов северного направления отправляются из Крыма по расписанию. Вокзалы и автостанции работают в обычном режиме, все региональные и межрегиональные автобусы ходят по графику.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Севастополе: заявление РазвожаеваОперштаб Краснодарского края сообщил об обстановке в регионеКак работает железная дорога на участке от Ростова до Воронежа – РЖД

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, минпром крыма, минтопэнерго крыма, общество, топливо в крыму