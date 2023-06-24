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В Краснодарском крае достаточно запасов топлива – оперштаб - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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В Краснодарском крае достаточно запасов топлива – оперштаб
В Краснодарском крае достаточно запасов топлива – оперштаб - РИА Новости Крым, 24.06.2023
В Краснодарском крае достаточно запасов топлива – оперштаб
На нефтебазах Краснодарского края достаточный запас топлива. Распространяемая в сети информация о якобы дефиците бензина в регионе – фейк, сообщает краевой... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T19:40
2023-06-24T19:40
краснодарский край
кубань
общество
топливо
бензин
новости
геленджик
новороссийск
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. На нефтебазах Краснодарского края достаточный запас топлива. Распространяемая в сети информация о якобы дефиците бензина в регионе – фейк, сообщает краевой оперштаб."Очередной провокационный вброс по ситуации в Краснодарском крае: в соцсетях публикуют фейки о нехватке топлива в регионе и, в частности, об очередях на заправках в Геленджике и Новороссийске", – сказано в сообщении.Как сообщили в администрации муниципалитетов, в курортный сезон на некоторых заправках есть небольшие очереди, на некоторых – нет. При этом запаса бензина и дизельного топлива в регионе достаточно.Ранее власти Крыма заявили, что региональный рынок полностью обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами. На складах есть все необходимые запасы.В субботу министр транспорта республики Николай Лукашенко сообщил РИА Новости Крым, что автобусы в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов северного направления отправляются из Крыма по расписанию. Вокзалы и автостанции работают в обычном режиме, все региональные и межрегиональные автобусы ходят по графику.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Севастополе: заявление РазвожаеваОперштаб Краснодарского края сообщил об обстановке в регионеКак работает железная дорога на участке от Ростова до Воронежа – РЖД
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, кубань, общество, топливо, бензин, новости, геленджик, новороссийск, фейк
В Краснодарском крае достаточно запасов топлива – оперштаб

Оперштаб: заявления о нехватке бензина и дизтоплива в Краснодарском крае – фейк

19:40 24.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. На нефтебазах Краснодарского края достаточный запас топлива. Распространяемая в сети информация о якобы дефиците бензина в регионе – фейк, сообщает краевой оперштаб.
"Очередной провокационный вброс по ситуации в Краснодарском крае: в соцсетях публикуют фейки о нехватке топлива в регионе и, в частности, об очередях на заправках в Геленджике и Новороссийске", – сказано в сообщении.
Как сообщили в администрации муниципалитетов, в курортный сезон на некоторых заправках есть небольшие очереди, на некоторых – нет. При этом запаса бензина и дизельного топлива в регионе достаточно.
"Ситуация с доставкой ГСМ находится на постоянном контроле минтопэнерго Краснодарского края. Все объекты топливно-энергетического комплекса работают в штатном режиме", – подчеркнули в оперштабе.
Ранее власти Крыма заявили, что региональный рынок полностью обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами. На складах есть все необходимые запасы.
В субботу министр транспорта республики Николай Лукашенко сообщил РИА Новости Крым, что автобусы в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов северного направления отправляются из Крыма по расписанию. Вокзалы и автостанции работают в обычном режиме, все региональные и межрегиональные автобусы ходят по графику.
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Краснодарский крайКубаньОбществоТопливоБензинНовостиГеленджикНовороссийскФейк
 
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