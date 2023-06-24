https://crimea.ria.ru/20230624/v-krasnodarskom-krae-dostatochno-zapasov-topliva--opershtab-1129605044.html

В Краснодарском крае достаточно запасов топлива – оперштаб

В Краснодарском крае достаточно запасов топлива – оперштаб - РИА Новости Крым, 24.06.2023

В Краснодарском крае достаточно запасов топлива – оперштаб

На нефтебазах Краснодарского края достаточный запас топлива. Распространяемая в сети информация о якобы дефиците бензина в регионе – фейк, сообщает краевой... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T19:40

2023-06-24T19:40

2023-06-24T19:40

краснодарский край

кубань

общество

топливо

бензин

новости

геленджик

новороссийск

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. На нефтебазах Краснодарского края достаточный запас топлива. Распространяемая в сети информация о якобы дефиците бензина в регионе – фейк, сообщает краевой оперштаб."Очередной провокационный вброс по ситуации в Краснодарском крае: в соцсетях публикуют фейки о нехватке топлива в регионе и, в частности, об очередях на заправках в Геленджике и Новороссийске", – сказано в сообщении.Как сообщили в администрации муниципалитетов, в курортный сезон на некоторых заправках есть небольшие очереди, на некоторых – нет. При этом запаса бензина и дизельного топлива в регионе достаточно.Ранее власти Крыма заявили, что региональный рынок полностью обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами. На складах есть все необходимые запасы.В субботу министр транспорта республики Николай Лукашенко сообщил РИА Новости Крым, что автобусы в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов северного направления отправляются из Крыма по расписанию. Вокзалы и автостанции работают в обычном режиме, все региональные и межрегиональные автобусы ходят по графику.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Севастополе: заявление РазвожаеваОперштаб Краснодарского края сообщил об обстановке в регионеКак работает железная дорога на участке от Ростова до Воронежа – РЖД

краснодарский край

кубань

геленджик

новороссийск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, общество, топливо, бензин, новости, геленджик, новороссийск, фейк