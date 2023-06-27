https://crimea.ria.ru/20230627/ataki-otbity-rossiyskie-voennye-razgromili-vsu-na-trekh-napravleniyakh-1129667732.html
Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направлениях
Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направлениях - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направлениях
Российские военные за минувшие сутки отбили 12 попыток украинских атак на трех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T14:24
2023-06-27T14:24
2023-06-27T14:25
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129331201_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_8e99e065befa9bf48f35eaa202d015a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отбили 12 попыток украинских атак на трех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Так, на Красно-Лиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" успешно отражены две атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка.На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения "Южной" группировки войск успешно отбили семь атак противника. На этом направлении украинские силы потеряли за сутки около 325 боевиков и девять единиц техники.Еще три атаки ВСУ отбиты на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа. Уточняется, что попытки отражены действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.Накануне российские военные отбили семь украинских атак на разных направлениях, а также разгромили две ДРГ. Больше всего попыток наступать было зафиксировано на Краснолиманском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Успехи группировки войск "Днепр" в Херсонской области за суткиВСУ потерпели провал на четырех направленияхВСУ потеряли 500 боевиков за сутки и иностранную военную технику
https://crimea.ria.ru/20230627/vagner-peredaet-tyazheluyu-tekhniku-podrazdeleniyam-vooruzhennykh-sil-1129660277.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129331201_454:0:3183:2047_1920x0_80_0_0_270b01162d2ae0ece81c4c4696cabe6c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направлениях
Минобороны: российские военные отбили 12 атак ВСУ на трех направлениях
14:24 27.06.2023 (обновлено: 14:25 27.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отбили 12 попыток украинских атак на трех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, на Красно-Лиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" успешно отражены две атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка.
На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения "Южной" группировки войск успешно отбили семь атак противника. На этом направлении украинские силы потеряли за сутки около 325 боевиков и девять единиц техники.
Еще три атаки ВСУ отбиты на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа. Уточняется, что попытки отражены действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.
Накануне российские военные отбили семь украинских атак
на разных направлениях, а также разгромили две ДРГ. Больше всего попыток наступать было зафиксировано на Краснолиманском направлении.
Читайте также на РИА Новости Крым: