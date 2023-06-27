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Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направлениях - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направлениях
Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направлениях - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направлениях
Российские военные за минувшие сутки отбили 12 попыток украинских атак на трех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T14:24
2023-06-27T14:25
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отбили 12 попыток украинских атак на трех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Так, на Красно-Лиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" успешно отражены две атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка.На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения "Южной" группировки войск успешно отбили семь атак противника. На этом направлении украинские силы потеряли за сутки около 325 боевиков и девять единиц техники.Еще три атаки ВСУ отбиты на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа. Уточняется, что попытки отражены действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.Накануне российские военные отбили семь украинских атак на разных направлениях, а также разгромили две ДРГ. Больше всего попыток наступать было зафиксировано на Краснолиманском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Успехи группировки войск "Днепр" в Херсонской области за суткиВСУ потерпели провал на четырех направленияхВСУ потеряли 500 боевиков за сутки и иностранную военную технику
https://crimea.ria.ru/20230627/vagner-peredaet-tyazheluyu-tekhniku-podrazdeleniyam-vooruzhennykh-sil-1129660277.html
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Новости
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направлениях

Минобороны: российские военные отбили 12 атак ВСУ на трех направлениях

14:24 27.06.2023 (обновлено: 14:25 27.06.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отбили 12 попыток украинских атак на трех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, на Красно-Лиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" успешно отражены две атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка.
На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения "Южной" группировки войск успешно отбили семь атак противника. На этом направлении украинские силы потеряли за сутки около 325 боевиков и девять единиц техники.
Еще три атаки ВСУ отбиты на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа. Уточняется, что попытки отражены действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.
Накануне российские военные отбили семь украинских атак на разных направлениях, а также разгромили две ДРГ. Больше всего попыток наступать было зафиксировано на Краснолиманском направлении.
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