https://crimea.ria.ru/20230627/ataki-otbity-rossiyskie-voennye-razgromili-vsu-na-trekh-napravleniyakh-1129667732.html

Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направлениях

Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направлениях - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Атаки отбиты: российские военные разгромили ВСУ на трех направлениях

Российские военные за минувшие сутки отбили 12 попыток украинских атак на трех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T14:24

2023-06-27T14:24

2023-06-27T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отбили 12 попыток украинских атак на трех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Так, на Красно-Лиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" успешно отражены две атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка.На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения "Южной" группировки войск успешно отбили семь атак противника. На этом направлении украинские силы потеряли за сутки около 325 боевиков и девять единиц техники.Еще три атаки ВСУ отбиты на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа. Уточняется, что попытки отражены действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.Накануне российские военные отбили семь украинских атак на разных направлениях, а также разгромили две ДРГ. Больше всего попыток наступать было зафиксировано на Краснолиманском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Успехи группировки войск "Днепр" в Херсонской области за суткиВСУ потерпели провал на четырех направленияхВСУ потеряли 500 боевиков за сутки и иностранную военную технику

https://crimea.ria.ru/20230627/vagner-peredaet-tyazheluyu-tekhniku-podrazdeleniyam-vooruzhennykh-sil-1129660277.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, армия и флот, вооруженные силы россии, новости