https://crimea.ria.ru/20230626/vsu-poteryali-500-boevikov-za-sutki-i-inostrannuyu-voennuyu-tekhniku-1129642772.html

ВСУ потеряли 500 боевиков за сутки и иностранную военную технику

ВСУ потеряли 500 боевиков за сутки и иностранную военную технику - РИА Новости Крым, 26.06.2023

ВСУ потеряли 500 боевиков за сутки и иностранную военную технику

ВСУ за сутки потеряли в ходе спецоперации около 500 военнослужащих, поражена живая сила и техника ВСУ в 104 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T17:05

2023-06-26T17:05

2023-06-26T17:05

новости

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в ходе спецоперации около 500 военнослужащих, поражена живая сила и техника ВСУ в 104 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Донецкое направлениеВ районе населенного пункта Спорное Донецкой Народной Республики силами подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено две атаки противника. На этом направлении украинские силы за сутки потеряли около 200 человек."В ходе боев потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США", - рассказали в ведомстве.Краснолиманское направлениеПодразделениями группировки войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ возле Невского в Луганской Народной Республике, Терн и Торского в ДНР. Кроме того, в районе поселка Кузьмино пресечена деятельность двух украинских ДРГ."За сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - проинформировали в Минобороны.Южно-Донецкое и Запорожское направленияУ Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены четыре атаки противника. На Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино российскими войсками отбита атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ.Кроме того, в районе населенного пункта Мирное Запорожской области разбита диверсионно-разведывательная группа."Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - уточнили в ведомстве.Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Западная" поражена живая сила и техника ВСУ в районах Новомлынска, Тимковки и Артемовка. Уничтожено более 30 боевиков, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.На Херсонском направлении в ходе боев ликвидировано около 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы "Мста-Б". А возле Казацкого уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Безуспешные попытки ВСУ: армия России отбила атаки на трех направленияхВ Херсонской области наши войска успешно сдерживают натиск врагаРакетный удар нанесен по складам с боеприпасами ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230626/informatsiya-o-vysadke-vsu-pod-antonovskim-mostom--feyk-1129629586.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, сво, потери всу , поставки западного оружия украине