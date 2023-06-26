https://crimea.ria.ru/20230626/v-khersonskoy-oblasti-nashi-voyska-uspeshno-sderzhivayut-natisk-vraga-1129623757.html

В Херсонской области наши войска успешно сдерживают натиск врага

В Херсонской области наши войска успешно сдерживают натиск врага - РИА Новости Крым, 26.06.2023

В Херсонской области наши войска успешно сдерживают натиск врага

В Херсонской области группировка войск "Днепр" за прошедшие сутки уничтожила до 30 украинских боевиков, гаубицу, самоходку и минометный расчет. Огневым ударом... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T10:27

2023-06-26T10:27

2023-06-26T10:27

новости

армия и флот

сво

херсонская область

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области группировка войск "Днепр" за прошедшие сутки уничтожила до 30 украинских боевиков, гаубицу, самоходку и минометный расчет. Огневым ударом поражены позиции трех подразделений ВСУ.В островной зоне выведена из строя гаубица с боекомплектом, потери противника составили: пятеро военнослужащих ВСУ убитыми, двое получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении силами группировки войск "Днепр" уничтожено одно плавсредство противника, поражена позиция одного из подразделений ВСУ. Потери врага при этом составили: пятеро боевиков убиты, четверо ранены.Артиллерийским ударом на этом направлении уничтожена самоходка с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом, а также минометный расчет с боекомплектом. В составе расчета четверо военнослужащих ВСУ ликвидированы, двое ранены.На Каховском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" разбиты две вражеских позиции. В районе н. п. Республиканец четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, пятеро получили ранения различной степени тяжести. В селе Гавриловка в ходе уничтожения позиции шестеро военнослужащих ВСУ убиты, четверо ранены.При этом украинские боевики в Херсонской области продолжают террор мирного населения, проживающего на левом берегу. За минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам области 94 снаряда из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 20 атак за сутки: армия России отбила все попытки наступления ВСУВ Киеве предрекли кардинальные перемены в конфликте в этом годуМинус четыре склада боеприпасов: армия России громит запасы ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230625/pod-artemovskom-otrazheny-ataki-vsu-razbity-zapadnye-tanki-i-btry-1129613375.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, сво, херсонская область, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, потери всу