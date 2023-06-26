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94 прилета за сутки: ВСУ беспощадно обстреливают Херсонщину - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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94 прилета за сутки: ВСУ беспощадно обстреливают Херсонщину
94 прилета за сутки: ВСУ беспощадно обстреливают Херсонщину - РИА Новости Крым, 26.06.2023
94 прилета за сутки: ВСУ беспощадно обстреливают Херсонщину
Украинские боевики продолжают террор населения, проживающего на левом берегу Херсонской области. Так, за минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T09:52
2023-06-26T09:52
новости
херсонская область
новая каховка
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
алешки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают террор населения, проживающего на левом берегу Херсонской области. Так, за минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам области 94 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Как уточнили в ведомстве, вчера в течение дня по Алешкам украинские боевики выпустили 29 снарядов, в Казачьи Лагеря прилетело девять, в Крынки попали семь, а в Днепряны – 12.Кроме того, минувшей ночью киевский режим нанес артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Новой Збурьевки, Старой Збурьевки и Крынок. Всего было выпущено 37 снарядов из ствольной артиллерии.В настоящее время уточняется наличие жертв среди гражданского населения и характер разрушений инфраструктуры.Накануне боевики ВСУ выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны УкраиныСальдо сообщил о погибших после удара ВСУ по ГеническуВСУ ударили ракетами Storm Shadow по жилым домам в Геническе и Скадовске
https://crimea.ria.ru/20230625/boeviki-udarili-po-biznes-tsentru-v-donetske-iz-rszo-est-pogibshiy-1129616811.html
херсонская область
новая каховка
алешки
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, алешки
94 прилета за сутки: ВСУ беспощадно обстреливают Херсонщину

ВСУ выпустили по левому берегу Херсонской области 94 снаряда из ствольной артиллерии

09:52 26.06.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныУкраинские военные
Украинские военные
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают террор населения, проживающего на левом берегу Херсонской области. Так, за минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам области 94 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Как уточнили в ведомстве, вчера в течение дня по Алешкам украинские боевики выпустили 29 снарядов, в Казачьи Лагеря прилетело девять, в Крынки попали семь, а в Днепряны – 12.
Кроме того, минувшей ночью киевский режим нанес артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Новой Збурьевки, Старой Збурьевки и Крынок. Всего было выпущено 37 снарядов из ствольной артиллерии.
В настоящее время уточняется наличие жертв среди гражданского населения и характер разрушений инфраструктуры.
Накануне боевики ВСУ выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра Херсонской области.
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