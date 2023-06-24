https://crimea.ria.ru/20230624/v-khersonskoy-oblasti-aktivizirovalis-obstrely-so-storony-ukrainy-1129601916.html

В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны Украины

В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны Украины - РИА Новости Крым, 24.06.2023

В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны Украины

В Херсонской области активизировались вражеские обстрелы гражданской инфраструктуры. В течение суток ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более почти 100... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T16:29

2023-06-24T16:29

2023-06-24T16:29

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

новые регионы россии

сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области активизировались вражеские обстрелы гражданской инфраструктуры. В течение суток ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более почти 100 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают экстренные службы региона.Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Раденске, Алешках, Песчановке. В общей сложности было выпущено 36 снарядов из ствольной артиллерии.Накануне сообщалось, что по левому берегу Херсонской области ВСУ выпустили 75 снарядов за сутки.А в ночь на 22 июня нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"Путин: ответ на попытку военного мятежа будет жесткимМинобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"

https://crimea.ria.ru/20230624/za-chongar-otvetili-vks-rossii-unichtozhili-sklad-s-raketami-storm-shadow-1129600885.html

херсонская область

новые регионы россии

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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новые регионы россии, сво, происшествия