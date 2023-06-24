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В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны Украины - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны Украины
В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны Украины - РИА Новости Крым, 24.06.2023
В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны Украины
В Херсонской области активизировались вражеские обстрелы гражданской инфраструктуры. В течение суток ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более почти 100... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T16:29
2023-06-24T16:29
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
новые регионы россии
сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области активизировались вражеские обстрелы гражданской инфраструктуры. В течение суток ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более почти 100 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают экстренные службы региона.Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Раденске, Алешках, Песчановке. В общей сложности было выпущено 36 снарядов из ствольной артиллерии.Накануне сообщалось, что по левому берегу Херсонской области ВСУ выпустили 75 снарядов за сутки.А в ночь на 22 июня нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"Путин: ответ на попытку военного мятежа будет жесткимМинобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"
https://crimea.ria.ru/20230624/za-chongar-otvetili-vks-rossii-unichtozhili-sklad-s-raketami-storm-shadow-1129600885.html
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новые регионы россии, сво, происшествия
В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны Украины

ВСУ продолжают обстрелы в Херсонской области: за сутки выпущено около ста снарядов

16:29 24.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевГород Алешки Херсонской области. Попадание снаряда ВСУ в жилой дом
Город Алешки Херсонской области. Попадание снаряда ВСУ в жилой дом - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области активизировались вражеские обстрелы гражданской инфраструктуры. В течение суток ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более почти 100 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают экстренные службы региона.
В частности, по городу Алешки, наиболее пострадавшему в результате подрыва Каховской ГЭС, в течение дня пустили 29 снарядов, по населенному пункту Крынки – 15, по селу Казачьи Лагери – 9 и 7 – по Днепрянам. Количество жертв и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Раденске, Алешках, Песчановке. В общей сложности было выпущено 36 снарядов из ствольной артиллерии.
Накануне сообщалось, что по левому берегу Херсонской области ВСУ выпустили 75 снарядов за сутки.
А в ночь на 22 июня нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьНовые регионы РоссииСВОПроисшествия
 
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