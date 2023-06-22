https://crimea.ria.ru/20230622/levyy-bereg-khersonschiny-pod-obstrelom-vsu-vypustili-75-snaryadov-za-sutki-1129554394.html

Левый берег Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 75 снарядов за сутки

Левый берег Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 75 снарядов за сутки - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Левый берег Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 75 снарядов за сутки

Десять населенных пунктов левобережной части Херсонской области подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T11:43

2023-06-22T11:43

2023-06-22T11:43

обстрелы всу

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

каховка

новая каховка

алешки

голая пристань

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Десять населенных пунктов левобережной части Херсонской области подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. За минувшие сутки по жилым массивам инфраструктурным объектам выпущено 75 снарядов, сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, в течении ночи киевский режим продолжил обстрел гражданской инфраструктуры Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Васильевки и Таврийска. В общей сложность по ним было выпущено 34 снаряда из ствольной артиллерии.Экстренные службы уточняют число жертв среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры.Днем ранее вооруженные формирования Украины выпустили 70 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области. А в ночь на 22 июня нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.Читайте также на РИА Новости Крым:Как удар по Чонгарскому мосту повлияет на ход СВОМинометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталовСолдаты ВСУ продают наркотики детям: в Херсонской области объявлен розыск

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

голая пристань

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обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, сво