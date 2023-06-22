Рейтинг@Mail.ru
Левый берег Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 75 снарядов за сутки - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230622/levyy-bereg-khersonschiny-pod-obstrelom-vsu-vypustili-75-snaryadov-za-sutki-1129554394.html
Левый берег Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 75 снарядов за сутки
Левый берег Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 75 снарядов за сутки - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Левый берег Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 75 снарядов за сутки
Десять населенных пунктов левобережной части Херсонской области подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T11:43
2023-06-22T11:43
обстрелы всу
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127612154_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7ab051694c15d5a9ede6f8bc03250a81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Десять населенных пунктов левобережной части Херсонской области подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. За минувшие сутки по жилым массивам инфраструктурным объектам выпущено 75 снарядов, сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, в течении ночи киевский режим продолжил обстрел гражданской инфраструктуры Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Васильевки и Таврийска. В общей сложность по ним было выпущено 34 снаряда из ствольной артиллерии.Экстренные службы уточняют число жертв среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры.Днем ранее вооруженные формирования Украины выпустили 70 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области. А в ночь на 22 июня нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.Читайте также на РИА Новости Крым:Как удар по Чонгарскому мосту повлияет на ход СВОМинометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталовСолдаты ВСУ продают наркотики детям: в Херсонской области объявлен розыск
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127612154_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5f9157d016f34b21447422876cee7a12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, сво
Левый берег Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 75 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по левому берегу Херсонской области 75 снарядов из артиллерии

11:43 22.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Десять населенных пунктов левобережной части Херсонской области подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. За минувшие сутки по жилым массивам инфраструктурным объектам выпущено 75 снарядов, сообщили в экстренных службах региона.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области из ствольной артиллерии. По городу Алешки ВСУ выпустили 12 снарядов, по поселку Подлесное – девять, еще по семь прилетов насчитали в поселках Старая Збурьевка и Подстепное, по Крынкам было выпущено шесть снарядов", – говорится в сообщении.
Кроме того, в течении ночи киевский режим продолжил обстрел гражданской инфраструктуры Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Васильевки и Таврийска. В общей сложность по ним было выпущено 34 снаряда из ствольной артиллерии.
Экстренные службы уточняют число жертв среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры.
Днем ранее вооруженные формирования Украины выпустили 70 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области. А в ночь на 22 июня нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как удар по Чонгарскому мосту повлияет на ход СВО
Минометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталов
Солдаты ВСУ продают наркотики детям: в Херсонской области объявлен розыск
Обстрелы ВСУХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)КаховкаНовая КаховкаАлешкиГолая ПристаньСВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди
14:27Группировка сил "Днепр" разгромила позиции ВСУ на Херсонщине
14:14ВСУ потерпели провал на четырех направлениях
14:02Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков
13:53ВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на Украине
13:2773 прилета и взрывчатка с дронов - что происходит в Белгородской области
13:13Плюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России
13:12Ректор КФУ отправлен в отставку
13:08Житель Херсона заминировал часто используемую военными ВСУ дорогу
13:06Автокредит в Крыму: удобно, выгодно, без обмана
12:52Запад поставит Украине 250 танков – Шойгу оценил дальнейший ход СВО
12:28Названы общие потери ВСУ за две недели контрнаступления
12:19Шойгу: ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкой
12:18"Год сорок первый, начало июня…" История первых взрывов в Севастополе
12:12ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту сразу четыре ракеты - подробности
11:58Большие отключения: часть Крыма без воды из-за ремонтов
11:46Число жертв теракта ВСУ на Каховской ГЭС выросло до 46 человек
11:43Левый берег Херсонщины под обстрелом: ВСУ выпустили 75 снарядов за сутки
11:35Паромная переправа в Крым: погода и обстановка в Керченском проливе
11:26Первые дни Великой Отечественной войны: как СССР встретил фашистов
Лента новостейМолния