https://crimea.ria.ru/20230621/levyy-bereg-snova-pod-obstrelom-vsu-vypustili-po-grazhdanskim-70-snaryadov-1129523984.html
Левый берег снова под обстрелом: ВСУ выпустили по гражданским 70 снарядов
Левый берег снова под обстрелом: ВСУ выпустили по гражданским 70 снарядов - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Левый берег снова под обстрелом: ВСУ выпустили по гражданским 70 снарядов
Преступный Киевский режим продолжает обстрелы левого берега Херсонской области. Так, за минувшие сутки под обстрелами оказалась гражданская инфраструктура... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T10:15
2023-06-21T10:15
2023-06-21T10:16
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херсонская область
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Преступный Киевский режим продолжает обстрелы левого берега Херсонской области. Так, за минувшие сутки под обстрелами оказалась гражданская инфраструктура девяти населенных пунктов. Об этом сообщили в экстренных службах.Сейчас уточняется количество жертв среди гражданского населения, а также характер разрушений инфраструктуры.Кроме того, в течение минувшей ночи киевский режим продолжил обстрелы Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани и населенного пункта Каиры. Всего было выпущено 29 снарядов из ствольной артиллерии.Накануне ВСУ выпустили по 12 населенным пунктам Херсонщины 91 снаряд за сутки.Также сообщалось, что раненная в результате атаки дронов на Новую Каховку умерла в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:Волонтеры из Крыма доставляют воду жителям города АлешкиРоспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской областиВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью Херсонщины
https://crimea.ria.ru/20230620/obstrely-belgorodskoy-oblasti-vsu-byut-iz-minometov-i-artillerii-1129501919.html
херсонская область
новая каховка
каховка
голая пристань
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новости, херсонская область, новая каховка, каховка, голая пристань, алешки, обстрелы всу
Левый берег снова под обстрелом: ВСУ выпустили по гражданским 70 снарядов
ВСУ выпустили по левому берегу Херсонской области 70 снарядов из артиллерии
10:15 21.06.2023 (обновлено: 10:16 21.06.2023)