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ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов
ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 20.06.2023
ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов
Украинские боевики продолжают обстреливать населенные пункты на левом берегу Херсонской области. За минувшие сутки обстрелам подверглись 12 населенных пунктов,... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T10:16
2023-06-20T13:40
новости
армия и флот
сво
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстреливать населенные пункты на левом берегу Херсонской области. За минувшие сутки обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, ВСУ выпустили 91 снаряд, сообщают экстренные службы.Кроме того, в течение ночи киевский режим обстрелял гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани и Великой Лепетихи. Всего выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии.В настоящее время уточняется количество жертв среди гражданского населения, а также характер разрушений инфраструктуры.Накануне сообщалось, что украинские боевики за сутки выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по двенадцати населенным пунктам левобережья Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Херсонщину: под обстрел попали 11 населенных пунктовСело в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесНочной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются
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Новости
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новости, армия и флот, сво, херсонская область, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов

Экстренные службы: ВСУ выпустили по городам и селам Херсонщины 91 снаряд за сутки

10:16 20.06.2023 (обновлено: 13:40 20.06.2023)
 
© SERGEY BOBOKУкраинские боевики ведут огонь из американской гаубицы M777. Фото AFP
Украинские боевики ведут огонь из американской гаубицы M777. Фото AFP
© SERGEY BOBOK
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстреливать населенные пункты на левом берегу Херсонской области. За минувшие сутки обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, ВСУ выпустили 91 снаряд, сообщают экстренные службы.

"По Новой Каховке выпустили восемь снарядов, по Корсунке – девять, по Днепрянам семь, по Крынкам - восемь, по Солонцам – девять, по Каирам - шесть снарядов из ствольной артиллерии, а по Васильевке - шесть. Также обстрелам подвергся населенный пункт Кардашинка, - ВСУ выпустили 12 снарядов", - уточнили в экстренных службах.

Кроме того, в течение ночи киевский режим обстрелял гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани и Великой Лепетихи. Всего выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии.
В настоящее время уточняется количество жертв среди гражданского населения, а также характер разрушений инфраструктуры.
Накануне сообщалось, что украинские боевики за сутки выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по двенадцати населенным пунктам левобережья Херсонской области.
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