https://crimea.ria.ru/20230620/vsu-byut-po-levomu-beregu-khersonschiny-postradali-12-naselennykh-punktov-1129498865.html
ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов
ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 20.06.2023
ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов
Украинские боевики продолжают обстреливать населенные пункты на левом берегу Херсонской области. За минувшие сутки обстрелам подверглись 12 населенных пунктов,... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T10:16
2023-06-20T10:16
2023-06-20T13:40
новости
армия и флот
сво
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстреливать населенные пункты на левом берегу Херсонской области. За минувшие сутки обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, ВСУ выпустили 91 снаряд, сообщают экстренные службы.Кроме того, в течение ночи киевский режим обстрелял гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани и Великой Лепетихи. Всего выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии.В настоящее время уточняется количество жертв среди гражданского населения, а также характер разрушений инфраструктуры.Накануне сообщалось, что украинские боевики за сутки выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по двенадцати населенным пунктам левобережья Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Херсонщину: под обстрел попали 11 населенных пунктовСело в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесНочной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются
https://crimea.ria.ru/20230619/vosem-chelovek-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-iz-za-obstrelov-vsu-1129473584.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, армия и флот, сво, херсонская область, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов
Экстренные службы: ВСУ выпустили по городам и селам Херсонщины 91 снаряд за сутки
10:16 20.06.2023 (обновлено: 13:40 20.06.2023)