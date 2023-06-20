https://crimea.ria.ru/20230620/vsu-byut-po-levomu-beregu-khersonschiny-postradali-12-naselennykh-punktov-1129498865.html

ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов

ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 20.06.2023

ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов

Украинские боевики продолжают обстреливать населенные пункты на левом берегу Херсонской области. За минувшие сутки обстрелам подверглись 12 населенных пунктов,... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T10:16

2023-06-20T10:16

2023-06-20T13:40

новости

армия и флот

сво

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстреливать населенные пункты на левом берегу Херсонской области. За минувшие сутки обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, ВСУ выпустили 91 снаряд, сообщают экстренные службы.Кроме того, в течение ночи киевский режим обстрелял гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани и Великой Лепетихи. Всего выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии.В настоящее время уточняется количество жертв среди гражданского населения, а также характер разрушений инфраструктуры.Накануне сообщалось, что украинские боевики за сутки выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по двенадцати населенным пунктам левобережья Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Херсонщину: под обстрел попали 11 населенных пунктовСело в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесНочной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются

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херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, сво, херсонская область, всу (вооруженные силы украины)