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ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью Херсонщины - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью Херсонщины
ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью Херсонщины - РИА Новости Крым, 16.06.2023
ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью Херсонщины
Украинские боевики за сутки выпустили 90 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левобережной части Херсонской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T09:47
2023-06-16T10:00
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
каховка
новая каховка
днепряны
алешки
голая пристань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили 90 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левобережной части Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Украинские боевики не прекращали обстрелы и в ночные часы. В частности, по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка и Каховка, населенным пунктам Корсунка, Великая Лепетиха в общей сложности выпущен 31 снаряд из ствольной артиллерии.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. Днем ранее 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области оказались под обстрелом украинских боевиков, за сутки из ствольной артиллерии было выпущено 103 снаряда. В Днепрянах из-за минометной атаки боевиков погиб полуторагодовалый ребенок. А в Новой Каховке повреждения получил газопровод.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов ХерсонщиныРазбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за суткиГрабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей
https://crimea.ria.ru/20230615/vsu-nanesli-udar-po-khersonskomu-poselku-dnepryany--pogib-rebenok-1129398523.html
херсонская область
новые регионы россии
каховка
новая каховка
днепряны
алешки
голая пристань
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, каховка, новая каховка, днепряны, алешки, голая пристань, новости
ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью Херсонщины

Боевики ВСУ обстреливают левый берег Днепра Херсонской области: 90 прилетов за сутки

09:47 16.06.2023 (обновлено: 10:00 16.06.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили 90 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левобережной части Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"По городу Алешки ВСУ выпустили 12 снарядов, по девять снарядов – по Голой Пристани и Подстепному, жителям поселка Днепряны пришлось пережить восемь прилетов ствольной артиллерии. По семь снарядов выпущено по населенным пунктам Рыбальче, Крынки и Солонцы", – говорится в сообщении.
Украинские боевики не прекращали обстрелы и в ночные часы. В частности, по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка и Каховка, населенным пунктам Корсунка, Великая Лепетиха в общей сложности выпущен 31 снаряд из ствольной артиллерии.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Днем ранее 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области оказались под обстрелом украинских боевиков, за сутки из ствольной артиллерии было выпущено 103 снаряда.
В Днепрянах из-за минометной атаки боевиков погиб полуторагодовалый ребенок. А в Новой Каховке повреждения получил газопровод.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовые регионы РоссииКаховкаНовая КаховкаДнепряныАлешкиГолая ПристаньНовости
 
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