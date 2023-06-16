https://crimea.ria.ru/20230616/vsu-za-sutki-vypustili-pochti-sotnyu-snaryadov-po-levoberezhyu-khersonschiny-1129421261.html

ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью Херсонщины

ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью Херсонщины - РИА Новости Крым, 16.06.2023

ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью Херсонщины

Украинские боевики за сутки выпустили 90 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левобережной части Херсонской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T09:47

2023-06-16T09:47

2023-06-16T10:00

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новые регионы россии

каховка

новая каховка

днепряны

алешки

голая пристань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили 90 снарядов из ствольной артиллерии по городам и селам левобережной части Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Украинские боевики не прекращали обстрелы и в ночные часы. В частности, по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка и Каховка, населенным пунктам Корсунка, Великая Лепетиха в общей сложности выпущен 31 снаряд из ствольной артиллерии.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются. Днем ранее 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области оказались под обстрелом украинских боевиков, за сутки из ствольной артиллерии было выпущено 103 снаряда. В Днепрянах из-за минометной атаки боевиков погиб полуторагодовалый ребенок. А в Новой Каховке повреждения получил газопровод.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов ХерсонщиныРазбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за суткиГрабят опустевшие дома: в Херсоне ВСУ выносят технику местных жителей

https://crimea.ria.ru/20230615/vsu-nanesli-udar-po-khersonskomu-poselku-dnepryany--pogib-rebenok-1129398523.html

херсонская область

новые регионы россии

каховка

новая каховка

днепряны

алешки

голая пристань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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