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Раненная в результате атаки дронов на Новую Каховку умерла в больнице - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Раненная в результате атаки дронов на Новую Каховку умерла в больнице
Раненная в результате атаки дронов на Новую Каховку умерла в больнице - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Раненная в результате атаки дронов на Новую Каховку умерла в больнице
в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, умерла в больнице. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T19:58
2023-06-20T19:58
происшествия
новая каховка
херсонская область
сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Женщина, раненная в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, умерла в больнице. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Утром во вторник территория предприятия "Новокаховский коммунальный сервис" была атакована тремя дронами-камикадзе. В результате срабатывания двух беспилотников (один упал и не взорвался) ранения получили четыре сотрудника предприятия и была повреждена коммунальная техника.Люди продолжают работать в условиях артиллерийских обстрелов со стороны украинских боевиков.ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. В частности, в ночь на 16 июня украинские дроны атаковали больницу Новой Каховки, в результате есть пострадавший, повреждено здание. До этого в Днепрянах Херсонской области из-за минометной атаки боевиков погиб полуторагодовалый ребенок. Удар был нанесен по жилым домам. А в Новой Каховке повреждения получил газопровод.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью ХерсонщиныГруппировка войск "Днепр" восстанавливает разрушенную наводнением дорогу
https://crimea.ria.ru/20230616/vsu-bespilotnikami-atakovali-bolnitsu-novoy-kakhovki--est-ranenyy-1129427650.html
новая каховка
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РИА Новости Крым
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происшествия, новая каховка, херсонская область, сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Раненная в результате атаки дронов на Новую Каховку умерла в больнице

Пострадавшая в результате атаки дронами ВСУ предприятия Новой Каховки умерла в больнице

19:58 20.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Женщина, раненная в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, умерла в больнице. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
"Пострадавшая в результате утренней атаки дронами со стороны боевиков ВСУ коммунального предприятия Новой Каховки, скончалась в больнице", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Утром во вторник территория предприятия "Новокаховский коммунальный сервис" была атакована тремя дронами-камикадзе. В результате срабатывания двух беспилотников (один упал и не взорвался) ранения получили четыре сотрудника предприятия и была повреждена коммунальная техника.
Люди продолжают работать в условиях артиллерийских обстрелов со стороны украинских боевиков.
ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. В частности, в ночь на 16 июня украинские дроны атаковали больницу Новой Каховки, в результате есть пострадавший, повреждено здание. До этого в Днепрянах Херсонской области из-за минометной атаки боевиков погиб полуторагодовалый ребенок. Удар был нанесен по жилым домам. А в Новой Каховке повреждения получил газопровод.
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16 июня, 11:25
ВСУ беспилотниками атаковали больницу Новой Каховки – есть раненый
 
ПроисшествияНовая КаховкаХерсонская областьСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовости
 
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Заголовок открываемого материала
22:24Главные события и заявления дня: 20 июня
21:57Главные новости Крыма: 20 июня
21:39Новая Каховка осталась без света и воды из-за обстрелов ВСУ
21:17Политолог о планах Киева: цель ВСУ – проломить оборону в Запорожье
20:55Как отследить маршрутку в Симферополе и где пролягут новые маршруты
20:37Истощение арсеналов НАТО: политолог раскрыл смысл слов Столтенберга
20:14Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе
19:58Раненная в результате атаки дронов на Новую Каховку умерла в больнице
19:47Шестилетний мальчик попал под колеса авто в Керчи
19:26План Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозу
18:59Страшное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадали
18:54Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя
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18:12Сергей Жигунов: любовь к Родине – это не плакат на стене
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17:22Поставки херсонских овощей и фруктов: ждать ли снижения цен в Крыму
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16:29Участники СВО смогут поступать в вузы на бюджет по отдельной квоте
16:02Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВО
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