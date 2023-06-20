https://crimea.ria.ru/20230620/ranennaya-v-rezultate-ataki-dronov-na-novuyu-kakhovku-umerla-v-bolnitse-1129518608.html

Раненная в результате атаки дронов на Новую Каховку умерла в больнице

Раненная в результате атаки дронов на Новую Каховку умерла в больнице - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Раненная в результате атаки дронов на Новую Каховку умерла в больнице

в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, умерла в больнице. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T19:58

2023-06-20T19:58

2023-06-20T19:58

происшествия

новая каховка

херсонская область

сво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Женщина, раненная в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, умерла в больнице. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Утром во вторник территория предприятия "Новокаховский коммунальный сервис" была атакована тремя дронами-камикадзе. В результате срабатывания двух беспилотников (один упал и не взорвался) ранения получили четыре сотрудника предприятия и была повреждена коммунальная техника.Люди продолжают работать в условиях артиллерийских обстрелов со стороны украинских боевиков.ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. В частности, в ночь на 16 июня украинские дроны атаковали больницу Новой Каховки, в результате есть пострадавший, повреждено здание. До этого в Днепрянах Херсонской области из-за минометной атаки боевиков погиб полуторагодовалый ребенок. Удар был нанесен по жилым домам. А в Новой Каховке повреждения получил газопровод.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью ХерсонщиныГруппировка войск "Днепр" восстанавливает разрушенную наводнением дорогу

https://crimea.ria.ru/20230616/vsu-bespilotnikami-atakovali-bolnitsu-novoy-kakhovki--est-ranenyy-1129427650.html

новая каховка

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новая каховка, херсонская область, сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости