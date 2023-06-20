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Атака дронов-камикадзе: в Новой Каховке ранены четверо коммунальщиков - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Атака дронов-камикадзе: в Новой Каховке ранены четверо коммунальщиков
Атака дронов-камикадзе: в Новой Каховке ранены четверо коммунальщиков - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Атака дронов-камикадзе: в Новой Каховке ранены четверо коммунальщиков
В Новой Каховке в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ ранения получили четыре сотрудника коммунального предприятия, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T11:50
2023-06-20T11:53
новости
новая каховка
херсонская область
разрушение каховской гэс
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Новой Каховке в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ ранения получили четыре сотрудника коммунального предприятия, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.Все раненые госпитализированы. Как отметили в администрации, эта атака на работников коммунальных служб не первая. При этом люди продолжают работать в условиях артиллерийских обстрелов со стороны украинских боевиков.Ранее сообщалось о троих пострадавших в результате ночной беспилотной атаки на Новую Каховку. ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. В частности, в ночь на 16 июня украинские дроны атаковали больницу Новой Каховки, в результате есть пострадавший, повреждено здание. До этого в Днепрянах Херсонской области из-за минометной атаки боевиков погиб полуторагодовалый ребенок. Удар был нанесен по жилым домам. А в Новой Каховке повреждения получил газопровод.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью ХерсонщиныКиевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов ХерсонщиныЧто не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку
https://crimea.ria.ru/20230620/vsu-atakovali-novuyu-kakhovku-dronami-kamikadze--est-ranenye-1129499278.html
новая каховка
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Новости
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новости, новая каховка, херсонская область, разрушение каховской гэс, обстрелы всу
Атака дронов-камикадзе: в Новой Каховке ранены четверо коммунальщиков

Новокаховская ВГА: в результате атаки ВСУ ранены четыре работника коммунальной сферы

11:50 20.06.2023 (обновлено: 11:53 20.06.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Новой Каховке в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ ранения получили четыре сотрудника коммунального предприятия, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.

"20 июня около 8 часов утра территория предприятия "Новокаховский коммунальный сервис" была атакована тремя дронами-камикадзе. В результате срабатывания двух дронов (один упал и не взорвался) ранения получили четыре сотрудника предприятия и была повреждена коммунальная техника", - сообщается в Telegram-канале ВГА.

Все раненые госпитализированы. Как отметили в администрации, эта атака на работников коммунальных служб не первая. При этом люди продолжают работать в условиях артиллерийских обстрелов со стороны украинских боевиков.
Ранее сообщалось о троих пострадавших в результате ночной беспилотной атаки на Новую Каховку. ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. В частности, в ночь на 16 июня украинские дроны атаковали больницу Новой Каховки, в результате есть пострадавший, повреждено здание. До этого в Днепрянах Херсонской области из-за минометной атаки боевиков погиб полуторагодовалый ребенок. Удар был нанесен по жилым домам. А в Новой Каховке повреждения получил газопровод.
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НовостиНовая КаховкаХерсонская областьРазрушение Каховской ГЭСОбстрелы ВСУ
 
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