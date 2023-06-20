https://crimea.ria.ru/20230620/ataka-dronov-kamikadze-v-novoy-kakhovke-raneny-chetvero-kommunalschikov-1129501060.html

Атака дронов-камикадзе: в Новой Каховке ранены четверо коммунальщиков

Атака дронов-камикадзе: в Новой Каховке ранены четверо коммунальщиков - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Атака дронов-камикадзе: в Новой Каховке ранены четверо коммунальщиков

В Новой Каховке в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ ранения получили четыре сотрудника коммунального предприятия, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T11:50

2023-06-20T11:50

2023-06-20T11:53

новости

новая каховка

херсонская область

разрушение каховской гэс

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Новой Каховке в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ ранения получили четыре сотрудника коммунального предприятия, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.Все раненые госпитализированы. Как отметили в администрации, эта атака на работников коммунальных служб не первая. При этом люди продолжают работать в условиях артиллерийских обстрелов со стороны украинских боевиков.Ранее сообщалось о троих пострадавших в результате ночной беспилотной атаки на Новую Каховку. ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. В частности, в ночь на 16 июня украинские дроны атаковали больницу Новой Каховки, в результате есть пострадавший, повреждено здание. До этого в Днепрянах Херсонской области из-за минометной атаки боевиков погиб полуторагодовалый ребенок. Удар был нанесен по жилым домам. А в Новой Каховке повреждения получил газопровод.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью ХерсонщиныКиевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов ХерсонщиныЧто не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку

https://crimea.ria.ru/20230620/vsu-atakovali-novuyu-kakhovku-dronami-kamikadze--est-ranenye-1129499278.html

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новая каховка, херсонская область, разрушение каховской гэс, обстрелы всу