https://crimea.ria.ru/20230625/75-priletov-za-sutki-vsu-prodolzhayut-terror-khersonskoy-oblasti-1129612091.html

75 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор Херсонской области

75 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.06.2023

75 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор Херсонской области

За минувшие сутки боевики ВСУ выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T11:43

2023-06-25T11:43

2023-06-25T11:43

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

каховка

новая каховка

алешки

голая пристань

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. За минувшие сутки боевики ВСУ выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Отмечается, что по Алешкам выпущено 18 снарядов, в Крынках зафиксировано 12 прилетов, в Голой Пристани – девять, по Старой Збурьевке попали семь снарядов за сутки.Кроме того, в течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Кардашинке, Таврийске. По этим населенным пунктам в общей сложности было выпущено врагом 29 снарядов из ствольной артиллерии.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.В субботу ВСУ активизировали обстрелы левобережья области. По гражданской инфраструктуре было выпущено почти сто снарядов. А в ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны УкраиныГруппировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУПовреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского моста

https://crimea.ria.ru/20230621/minomety-v-tsentre-khersona-zachem-vsu-strelyayut-iz-zhilykh-kvartalov-1129540352.html

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

голая пристань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, новости