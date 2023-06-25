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75 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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75 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор Херсонской области
75 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.06.2023
75 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор Херсонской области
За минувшие сутки боевики ВСУ выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T11:43
2023-06-25T11:43
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. За минувшие сутки боевики ВСУ выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Отмечается, что по Алешкам выпущено 18 снарядов, в Крынках зафиксировано 12 прилетов, в Голой Пристани – девять, по Старой Збурьевке попали семь снарядов за сутки.Кроме того, в течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Кардашинке, Таврийске. По этим населенным пунктам в общей сложности было выпущено врагом 29 снарядов из ствольной артиллерии.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.В субботу ВСУ активизировали обстрелы левобережья области. По гражданской инфраструктуре было выпущено почти сто снарядов. А в ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны УкраиныГруппировка сил "Днепр" разбила западную технику и позиции ВСУПовреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского моста
https://crimea.ria.ru/20230621/minomety-v-tsentre-khersona-zachem-vsu-strelyayut-iz-zhilykh-kvartalov-1129540352.html
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, новости
75 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор Херсонской области

ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 75 снарядов из ствольной артиллерии

11:43 25.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ. Архивное фото
Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. За минувшие сутки боевики ВСУ выпустили 75 снарядов из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Отмечается, что по Алешкам выпущено 18 снарядов, в Крынках зафиксировано 12 прилетов, в Голой Пристани – девять, по Старой Збурьевке попали семь снарядов за сутки.
Кроме того, в течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Кардашинке, Таврийске. По этим населенным пунктам в общей сложности было выпущено врагом 29 снарядов из ствольной артиллерии.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
В субботу ВСУ активизировали обстрелы левобережья области. По гражданской инфраструктуре было выпущено почти сто снарядов. А в ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияКаховкаНовая КаховкаАлешкиГолая ПристаньНовости
 
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