https://crimea.ria.ru/20230626/bezuspeshnye-popytki-vsu-armiya-rossii-otbila-ataki-na-trekh-napravleniyakh-1129639919.html

Безуспешные попытки ВСУ: армия России отбила атаки на трех направлениях

Безуспешные попытки ВСУ: армия России отбила атаки на трех направлениях - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Безуспешные попытки ВСУ: армия России отбила атаки на трех направлениях

Российские военные отбили семь попыток украинских атак на разных направлениях, а также разгромили две ДРГ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T16:01

2023-06-26T16:01

2023-06-26T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Российские военные отбили семь попыток украинских атак на разных направлениях, а также разгромили две ДРГ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Здесь украинские силы потерял около 200 военных и 10 единиц техники.На Краснолиманском направлении, в районе села Кузьмино в ЛНР, пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери ВСУ составили около 90 человек. А на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа группировка сил "Восток" успешно отразила четыре атаки противника. Кроме того, на Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ.Как сообщалось, в ночь на понедельник Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу проверил пункт управления "Западной" группировки войск в зоне СВОМинус четыре склада боеприпасов: армия России громит запасы ВСУВСУ потерпели провал на четырех направлениях

https://crimea.ria.ru/20230626/v-khersonskoy-oblasti-nashi-voyska-uspeshno-sderzhivayut-natisk-vraga-1129623757.html

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новости, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)