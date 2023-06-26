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Безуспешные попытки ВСУ: армия России отбила атаки на трех направлениях - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Безуспешные попытки ВСУ: армия России отбила атаки на трех направлениях
Безуспешные попытки ВСУ: армия России отбила атаки на трех направлениях - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Безуспешные попытки ВСУ: армия России отбила атаки на трех направлениях
Российские военные отбили семь попыток украинских атак на разных направлениях, а также разгромили две ДРГ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T16:01
2023-06-26T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Российские военные отбили семь попыток украинских атак на разных направлениях, а также разгромили две ДРГ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Здесь украинские силы потерял около 200 военных и 10 единиц техники.На Краснолиманском направлении, в районе села Кузьмино в ЛНР, пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери ВСУ составили около 90 человек. А на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа группировка сил "Восток" успешно отразила четыре атаки противника. Кроме того, на Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ.Как сообщалось, в ночь на понедельник Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу проверил пункт управления "Западной" группировки войск в зоне СВОМинус четыре склада боеприпасов: армия России громит запасы ВСУВСУ потерпели провал на четырех направлениях
https://crimea.ria.ru/20230626/v-khersonskoy-oblasti-nashi-voyska-uspeshno-sderzhivayut-natisk-vraga-1129623757.html
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новости, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Безуспешные попытки ВСУ: армия России отбила атаки на трех направлениях

Минобороны: российские военные отбили семь атак ВСУ на трех направлениях

16:01 26.06.2023 (обновлено: 16:07 26.06.2023)
 
© РИА Новости . Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт"
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Vitaliy Ankov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Российские военные отбили семь попыток украинских атак на разных направлениях, а также разгромили две ДРГ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Так, на Донецком направлении в районе населенного пункта Спорное в ДНР грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено две атаки противника", - говорится в сообщении.
Здесь украинские силы потерял около 200 военных и 10 единиц техники.
На Краснолиманском направлении, в районе села Кузьмино в ЛНР, пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери ВСУ составили около 90 человек. А на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа группировка сил "Восток" успешно отразила четыре атаки противника. Кроме того, на Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ.
Как сообщалось, в ночь на понедельник Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
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