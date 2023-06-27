https://crimea.ria.ru/20230627/82-prileta-za-sutki-vsu-prodolzhayut-obstrely-khersonschiny-1129654904.html
82 прилета за сутки: ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины
82 прилета за сутки: ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины - РИА Новости Крым, 27.06.2023
82 прилета за сутки: ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины
Украинские боевики продолжают террор населения левобережья Херсонской области. За минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам на левом берегу Днепра 82... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T10:10
2023-06-27T10:10
2023-06-27T10:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают террор населения левобережья Херсонской области. За минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам на левом берегу Днепра 82 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Как уточнили в ведомстве, вчера в течение дня по Алешкам и Днепрянам украинские боевики выпустили по двенадцать снарядов, по Голой Пристани прилетело девять, по Корсунке - четырнадцать.В настоящее время уточняется наличие жертв среди гражданского населения и характер разрушений инфраструктуры.Накануне боевики ВСУ выпустили 94 снаряда из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны УкраиныУдар из огнемета по гражданским - боевик ВСУ ответит за зверстваБоевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибший
https://crimea.ria.ru/20230625/obstrelyali-kpp-iz-minometov-vsu-byut-po-belgorodskoy-oblasti-1129612834.html
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РИА Новости Крым
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новости, сво, херсонская область, каховка, новая каховка, алешки, обстрелы всу
82 прилета за сутки: ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины
ВСУ выпустили по левому берегу Херсонской области 82 снаряда из ствольной артиллерии
10:10 27.06.2023 (обновлено: 10:11 27.06.2023)