https://crimea.ria.ru/20230627/82-prileta-za-sutki-vsu-prodolzhayut-obstrely-khersonschiny-1129654904.html

82 прилета за сутки: ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины

82 прилета за сутки: ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины - РИА Новости Крым, 27.06.2023

82 прилета за сутки: ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины

Украинские боевики продолжают террор населения левобережья Херсонской области. За минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам на левом берегу Днепра 82... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T10:10

2023-06-27T10:10

2023-06-27T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают террор населения левобережья Херсонской области. За минувшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам на левом берегу Днепра 82 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Как уточнили в ведомстве, вчера в течение дня по Алешкам и Днепрянам украинские боевики выпустили по двенадцать снарядов, по Голой Пристани прилетело девять, по Корсунке - четырнадцать.В настоящее время уточняется наличие жертв среди гражданского населения и характер разрушений инфраструктуры.Накануне боевики ВСУ выпустили 94 снаряда из ствольной артиллерии по левому берегу Днепра в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны УкраиныУдар из огнемета по гражданским - боевик ВСУ ответит за зверстваБоевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибший

https://crimea.ria.ru/20230625/obstrelyali-kpp-iz-minometov-vsu-byut-po-belgorodskoy-oblasti-1129612834.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сво, херсонская область, каховка, новая каховка, алешки, обстрелы всу