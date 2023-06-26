https://crimea.ria.ru/20230626/udar-iz-ognemeta-po-grazhdanskim---boevik-vsu-otvetit-za-zverstva-1129632028.html

Удар из огнемета по гражданским - боевик ВСУ ответит за зверства

Удар из огнемета по гражданским - боевик ВСУ ответит за зверства - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Удар из огнемета по гражданским - боевик ВСУ ответит за зверства

В Луганске осужден боевик ВСУ, стрелявший из огнемета по автобусу с мирными жителями. Как сообщает пресс-служба Следкома России, осужденный проведет 15 лет в... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T14:23

2023-06-26T14:23

2023-06-26T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Луганске осужден боевик ВСУ, стрелявший из огнемета по автобусу с мирными жителями. Как сообщает пресс-служба Следкома России, осужденный проведет 15 лет в колонии строго режима.По данным следствия, 2 апреля 2022 года в городе Рубежном (ЛНР) военнослужащий 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Козлов по приказу командира с позывным "Лейтнаб" открыл огонь на поражение по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться на подконтрольную РФ территорию.Отмечается, что свою вину Козлов признал и раскаялся. Он признан виновным сразу по двум статьям - "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов ведения войны", а также "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". По решению суда Козлов отправится в колонию строгого режима на 15 лет. Уголовное дело в отношении командира, отдавшего незаконный приказ, выделено в отдельное производство.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибшийСальдо сообщил о погибших после удара ВСУ по ГеническуВСУ беспилотниками атаковали больницу Новой Каховки – есть раненый

https://crimea.ria.ru/20230626/94-prileta-za-sutki-vsu-besposchadno-obstrelivayut-khersonschinu-1129622849.html

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новости, всу (вооруженные силы украины), ск рф (следственный комитет российской федерации), луганск, луганская народная республика (лнр), суд, обстрелы всу