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Удар из огнемета по гражданским - боевик ВСУ ответит за зверства - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Удар из огнемета по гражданским - боевик ВСУ ответит за зверства
Удар из огнемета по гражданским - боевик ВСУ ответит за зверства - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Удар из огнемета по гражданским - боевик ВСУ ответит за зверства
В Луганске осужден боевик ВСУ, стрелявший из огнемета по автобусу с мирными жителями. Как сообщает пресс-служба Следкома России, осужденный проведет 15 лет в... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T14:23
2023-06-26T14:45
новости
всу (вооруженные силы украины)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
луганск
луганская народная республика (лнр)
суд
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Луганске осужден боевик ВСУ, стрелявший из огнемета по автобусу с мирными жителями. Как сообщает пресс-служба Следкома России, осужденный проведет 15 лет в колонии строго режима.По данным следствия, 2 апреля 2022 года в городе Рубежном (ЛНР) военнослужащий 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Козлов по приказу командира с позывным "Лейтнаб" открыл огонь на поражение по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться на подконтрольную РФ территорию.Отмечается, что свою вину Козлов признал и раскаялся. Он признан виновным сразу по двум статьям - "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов ведения войны", а также "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". По решению суда Козлов отправится в колонию строгого режима на 15 лет. Уголовное дело в отношении командира, отдавшего незаконный приказ, выделено в отдельное производство.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибшийСальдо сообщил о погибших после удара ВСУ по ГеническуВСУ беспилотниками атаковали больницу Новой Каховки – есть раненый
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новости, всу (вооруженные силы украины), ск рф (следственный комитет российской федерации), луганск, луганская народная республика (лнр), суд, обстрелы всу
Удар из огнемета по гражданским - боевик ВСУ ответит за зверства

СК: стрелявший из огнемета по мирным жителям боевик ВСУ пойдет в колонию на 15 лет

14:23 26.06.2023 (обновлено: 14:45 26.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Луганске осужден боевик ВСУ, стрелявший из огнемета по автобусу с мирными жителями. Как сообщает пресс-служба Следкома России, осужденный проведет 15 лет в колонии строго режима.
По данным следствия, 2 апреля 2022 года в городе Рубежном (ЛНР) военнослужащий 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Козлов по приказу командира с позывным "Лейтнаб" открыл огонь на поражение по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться на подконтрольную РФ территорию.
"Козлов, осознавая, что гражданское население не принимает участие в вооруженном конфликте, решил выполнить преступный приказ. Используя реактивный огнемет, он выбрал в качестве цели микроавтобус с мирными гражданами, произвел два выстрела термобарическими боеприпасами. Микроавтобус был поврежден и загорелся. Из-за обрушения перегородки между водителем и пассажирским салоном пострадала женщина", - сообщили в СК детали дела.
Отмечается, что свою вину Козлов признал и раскаялся. Он признан виновным сразу по двум статьям - "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов ведения войны", а также "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". По решению суда Козлов отправится в колонию строгого режима на 15 лет. Уголовное дело в отношении командира, отдавшего незаконный приказ, выделено в отдельное производство.
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