https://crimea.ria.ru/20230628/ukrainskaya-drg-unichtozhena-pri-popytke-vysadki-na-ostrov-antonovskiy-1129691808.html

Украинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на остров Антоновский

Украинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на остров Антоновский - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Украинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на остров Антоновский

Российские военные уничтожили украинское диверсионно-разведывательное подразделение, которое пыталось высадиться на остров Антоновский. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T15:05

2023-06-28T15:05

2023-06-28T15:05

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинское диверсионно-разведывательное подразделение, которое пыталось высадиться на остров Антоновский. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.Потери ВСУ на этом направлении составили около 50 военнослужащих, три автомобиля и три гаубицы. Кроме того, три группы диверсантов разбиты на Запорожском направлении и в районе Серебрянского лесничества.До этого российские военные пресеки деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области, Донецкой и Луганской Народных Республик. Потери противника составили 130 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направленияхСотни убитых и разбитая техника Запада – потери ВСУ и успехи армии России

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россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости, сво, украина, россия