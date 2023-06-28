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Украинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на остров Антоновский
Украинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на остров Антоновский - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Украинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на остров Антоновский
Российские военные уничтожили украинское диверсионно-разведывательное подразделение, которое пыталось высадиться на остров Антоновский. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T15:05
2023-06-28T15:05
2023-06-28T15:05
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинское диверсионно-разведывательное подразделение, которое пыталось высадиться на остров Антоновский. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.Потери ВСУ на этом направлении составили около 50 военнослужащих, три автомобиля и три гаубицы. Кроме того, три группы диверсантов разбиты на Запорожском направлении и в районе Серебрянского лесничества.До этого российские военные пресеки деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области, Донецкой и Луганской Народных Республик. Потери противника составили 130 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направленияхСотни убитых и разбитая техника Запада – потери ВСУ и успехи армии России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости, сво, украина, россия
Украинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на остров Антоновский
Минобороны: украинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на остров Антоновский