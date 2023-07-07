https://crimea.ria.ru/20230707/poteri-vsu-rastut-820-boevikov-i-ofitserov-unichtozheny-za-24-chasa-1129885657.html

Потери ВСУ растут: 820 боевиков и офицеров уничтожены за 24 часа

Потери ВСУ растут: 820 боевиков и офицеров уничтожены за 24 часа - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Потери ВСУ растут: 820 боевиков и офицеров уничтожены за 24 часа

Российские военные за прошедшие сутки отразили 16 атак украинских войск на трех направления, в боях противник потерял больше 800 человек, в том числе офицеров,... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T16:01

2023-07-07T16:01

2023-07-07T16:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки отразили 16 атак украинских войск на трех направления, в боях противник потерял больше 800 человек, в том числе офицеров, убитыми и ранеными, а также 55 единиц техники и склад боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск в течение суток поражены 97 артиллерийских подразделений украинских боевиков, ВСУ потеряли в живой силе и военной техники сразу в 114-ти районах.Как отметили в Минобороны, Киев продолжает безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.На Южно-Донецком и Запорожском направленияхВ районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность вражеской ДРГ.Также российские военные поразили скопление живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны возле населенного пункта Луговское Запорожской области.Кроме того, неподалеку от города Орехов Запорожской области подорван склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.На Донецком направленииРоссийские военные отбили шестнадцать атак украинских сил за сутки указанных направлениях, уничтожены боевики ВСУ, вооружение и техника, в том числе поставленная Западом.Наибольшее число попыток атак пресечено на Донецком направлении: "Южная" группировка войск успешно отразила сразу десять атак противника в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное ДНР.На Краснолиманском направленииПодразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле сел Невское и Червоная Диброва ЛНР."В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ)", - уточнили в ведомстве.Потери противника на данном направлении за сутки составили до 95-ти солдат и офицеров. Также выведен из строя танк, четыре боевые бронемашины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика и гаубица Д-30.На Купянском и Херсонском направленияхЗа прошедшие сутки "Западная" группировка войск поразила скопления живой силы и техники неонацистов возле населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Масютовка и Тимковка под Харьковом.Кроме того, возле Новоселовского Луганской Народной Республики ликвидирована группа украинских диверсантов."Уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация", гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении.В то же время на Херсонском направлении за сутки уничтожены 80 украинских боевиков, потери в технике здесь следующие: одиннадцать автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Акация".Также в Минобороны РФ отметили, что в районе населенного пункта Одаровка Запорожской области сбит украинский самолет Су-25.Всего за 24 часа было перехвачено двадцать один реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Накануне в Минобороны сообщили, что российские подразделения отразили 14 атак украинских войск на основных направлениях, в боях противник потерял порядка 810 военнослужащих и 48 единиц техники.Также Армия России уничтожила пункты управления трех бригад ВСУ и нацгвардии.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУРоссийские войска уничтожили три военных склада и командный пункт ВСУВ Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230707/protivnik-podavlen-rossiyskie-voyska-otrazili-16-atak-vsu-1129883466.html

https://crimea.ria.ru/20230706/armiya-rossii-unichtozhila-punkty-upravleniya-trekh-brigad-vsu-i-natsgvardii-1129861278.html

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