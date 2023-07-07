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Потери ВСУ растут: 820 боевиков и офицеров уничтожены за 24 часа
Потери ВСУ растут: 820 боевиков и офицеров уничтожены за 24 часа - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Потери ВСУ растут: 820 боевиков и офицеров уничтожены за 24 часа
Российские военные за прошедшие сутки отразили 16 атак украинских войск на трех направления, в боях противник потерял больше 800 человек, в том числе офицеров,... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T16:01
2023-07-07T16:01
2023-07-07T16:04
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минобороны украины
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки отразили 16 атак украинских войск на трех направления, в боях противник потерял больше 800 человек, в том числе офицеров, убитыми и ранеными, а также 55 единиц техники и склад боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск в течение суток поражены 97 артиллерийских подразделений украинских боевиков, ВСУ потеряли в живой силе и военной техники сразу в 114-ти районах.Как отметили в Минобороны, Киев продолжает безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.На Южно-Донецком и Запорожском направленияхВ районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность вражеской ДРГ.Также российские военные поразили скопление живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны возле населенного пункта Луговское Запорожской области.Кроме того, неподалеку от города Орехов Запорожской области подорван склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.На Донецком направленииРоссийские военные отбили шестнадцать атак украинских сил за сутки указанных направлениях, уничтожены боевики ВСУ, вооружение и техника, в том числе поставленная Западом.Наибольшее число попыток атак пресечено на Донецком направлении: "Южная" группировка войск успешно отразила сразу десять атак противника в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное ДНР.На Краснолиманском направленииПодразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле сел Невское и Червоная Диброва ЛНР."В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ)", - уточнили в ведомстве.Потери противника на данном направлении за сутки составили до 95-ти солдат и офицеров. Также выведен из строя танк, четыре боевые бронемашины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика и гаубица Д-30.На Купянском и Херсонском направленияхЗа прошедшие сутки "Западная" группировка войск поразила скопления живой силы и техники неонацистов возле населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Масютовка и Тимковка под Харьковом.Кроме того, возле Новоселовского Луганской Народной Республики ликвидирована группа украинских диверсантов."Уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация", гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении.В то же время на Херсонском направлении за сутки уничтожены 80 украинских боевиков, потери в технике здесь следующие: одиннадцать автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Акация".Также в Минобороны РФ отметили, что в районе населенного пункта Одаровка Запорожской области сбит украинский самолет Су-25.Всего за 24 часа было перехвачено двадцать один реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Накануне в Минобороны сообщили, что российские подразделения отразили 14 атак украинских войск на основных направлениях, в боях противник потерял порядка 810 военнослужащих и 48 единиц техники.Также Армия России уничтожила пункты управления трех бригад ВСУ и нацгвардии.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУРоссийские войска уничтожили три военных склада и командный пункт ВСУВ Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230707/protivnik-podavlen-rossiyskie-voyska-otrazili-16-atak-vsu-1129883466.html
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сво, минобороны украины, потери всу , вооруженные силы россии, харьковская область, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости, пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки отразили 16 атак украинских войск на трех направления, в боях противник потерял больше 800 человек, в том числе офицеров, убитыми и ранеными, а также 55 единиц техники и склад боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск в течение суток поражены 97 артиллерийских подразделений украинских боевиков, ВСУ потеряли в живой силе и военной техники сразу в 114-ти районах.
Как отметили в Минобороны, Киев продолжает безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях
В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность вражеской ДРГ.
Также российские военные поразили скопление живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны возле населенного пункта Луговское Запорожской области.
"Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 200 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка AF-90 производства Великобритании", - сказано в сводке.
Кроме того, неподалеку от города Орехов Запорожской области подорван склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.
На Донецком направлении
Российские военные отбили шестнадцать атак украинских сил
за сутки указанных направлениях, уничтожены боевики ВСУ, вооружение и техника, в том числе поставленная Западом.
Наибольшее число попыток атак пресечено на Донецком направлении: "Южная" группировка войск успешно отразила сразу десять атак противника в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное ДНР.
Потери противника на этом направлении составили 420 человек. Также подбиты три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-20 и польская "самоходка" "Krab".
На Краснолиманском направлении
Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле сел Невское и Червоная Диброва ЛНР.
"В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ)", - уточнили в ведомстве.
Потери противника на данном направлении за сутки составили до 95-ти солдат и офицеров. Также выведен из строя танк, четыре боевые бронемашины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика и гаубица Д-30.
На Купянском и Херсонском направлениях
За прошедшие сутки "Западная" группировка войск поразила скопления живой силы и техники неонацистов возле населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Масютовка и Тимковка под Харьковом.
Кроме того, возле Новоселовского Луганской Народной Республики ликвидирована группа украинских диверсантов.
"Уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация", гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении.
В то же время на Херсонском направлении за сутки уничтожены 80 украинских боевиков, потери в технике здесь следующие: одиннадцать автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Акация".
Также в Минобороны РФ отметили, что в районе населенного пункта Одаровка Запорожской области сбит украинский самолет Су-25.
Всего за 24 часа было перехвачено двадцать один реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
Накануне в Минобороны сообщили, что российские подразделения отразили 14 атак украинских войск на основных направлениях
, в боях противник потерял порядка 810 военнослужащих и 48 единиц техники.
Также Армия России уничтожила пункты управления
трех бригад ВСУ и нацгвардии.
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