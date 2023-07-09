https://crimea.ria.ru/20230709/unichtozheno-50-edinits-tekhniki-voyska-rossii-byut-zapadnoe-vooruzhenie-vsu-1129912194.html

Уничтожено 50 единиц техники: войска России бьют западное вооружение ВСУ

Уничтожено 50 единиц техники: войска России бьют западное вооружение ВСУ - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Уничтожено 50 единиц техники: войска России бьют западное вооружение ВСУ

Российские войска в зоне проведения спецоперации успешно поражают технику, поставленную ВСУ странами Запада. За сутки уничтожено порядка 50 единиц различного... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T16:26

2023-07-09T16:26

2023-07-09T16:28

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Российские войска в зоне проведения спецоперации успешно поражают технику, поставленную ВСУ странами Запада. За сутки уничтожено порядка 50 единиц различного вооружения, в том числе боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, а также артиллерийская система М777, сделанная в Штатах. Об этом сообщили в Минобороны.На Донецком направлении российские военные уничтожили четыре боевые бронемашины машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, гаубица "Мста-Б", а также "самоходку" М109 Paladin, сделанную в США."Кроме того, в районах населенных пунктов Карловка и Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ", - уточнили в Минобороны.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях возле населенных пунктов Приютное, Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Макаровка и Никольское Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны.Потери противника в технике на этих направления исчисляются четырьмя танками, тремя БМП, двумя боевыми бронемашинами и двумя пикапами. Кроме того, российские военные уничтожили РСЗО "Град", самоходную гаубицу "Гвоздика", две гаубицы Д-20, одну "Мста-Б", и самоходную артиллерийскую установка М109 Paladin американского производства.В районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Терны, Старый Караван, Григоровка ДНР, Червоная Диброва ЛНР, что на Краснолиманском направлении, российская армия нанесла поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины.Кроме того, возле Серебрянского лесничества выявлены и ликвидированы две ДРГ киевского режима.Потери в технике на этом направлении у ВСУ следующие: боевая машина пехоты, две боевые бронемашины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20.На Купянском направлении российские военные уничтожили два украинских автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области.На Херсонском направлении ВСУ потеряли один танк, восемь автомобилей, самоходную гаубицу "Гвоздика" и американскую гаубицу М777.Президент России Владимир Путин 21 июня отметил, что российские войска уже уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ), включая немецкую, французскую и американскую технику. Уже в начале июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные на трех основных направлениях уничтожили 920 единиц бронетанковой техники вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 16 немецких танков Leopard.ВСУ начали контрнаступление 4 июня, однако ни на одном боевом участке противник не достиг поставленных задач и понес существенные потери в живой силе и технике, проинформировал ранее Владимир Путин. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии, и никаких шансов у Киева нет. Ранее в рамках ПМЭФ президент, отвечая на вопрос о втягивании НАТО в украинский конфликт, заявил, что американские истребители F-16 не помогут Украине и Западу в ходе спецоперации, – эти самолеты будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard.Читайте также на РИА Новости Крым:Цифры ошеломляют: названо соотношение потерь России и Украины в ДонбассеСпецоперация на Украине может закончиться за несколько дней - МедведевТочный удар: разбита колонна бронетехники и сорвана ротация ВСУ - видео

https://crimea.ria.ru/20230708/kassetnye-boepripasy-na-vooruzhenii-kieva-voennye-eksperty-otsenili-ugrozy-1129903762.html

https://crimea.ria.ru/20230703/v-polshe-otkazyvayutsya-chinit-ukrainskie-tanki-leopard-1129787217.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , поставки западного оружия украине, новости