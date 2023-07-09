https://crimea.ria.ru/20230709/logistika-narushena-vsu-lishilis-4-skladov-boepripasov--1129911807.html
Логистика нарушена: ВСУ лишились 4 складов боеприпасов
Логистика нарушена: ВСУ лишились 4 складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Логистика нарушена: ВСУ лишились 4 складов боеприпасов
Украинские войска лишились четырех складов боеприпасов на разных направлениях боестолкновений в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T15:46
2023-07-09T15:46
2023-07-09T15:47
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска лишились четырех складов боеприпасов на разных направлениях боестолкновений в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.Так, в Запорожской области в районе населенного пункта Задорожное поражен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ.А в районах населенных пунктов Карловка и Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.На Купянском направлении активными действиями "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Каменка, Ольшана, Кисловка, Тимковка и Борщевая Харьковской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 453 самолета, 241 вертолет, 4 948 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 604 танка и других боевых бронированных машин, 1 137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 396 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 547 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что армия РФ отразила все попытки ВСУ атаковать позиции российских войск. Уничтожены до 400 боевиков и наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила пункты управления трех бригад ВСУ и нацгвардииРакетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУРоссийские войска уничтожили три военных склада и командный пункт ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230703/minus-5-skladov-i-punkt-upravleniya-uspekhi-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-1129783087.html
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, оружие, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область
Логистика нарушена: ВСУ лишились 4 складов боеприпасов
Минобороны: армия России уничтожила четыре склада боеприпасов для ВСУ и теробороны
15:46 09.07.2023 (обновлено: 15:47 09.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска лишились четырех складов боеприпасов на разных направлениях боестолкновений в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
Так, в Запорожской области в районе населенного пункта Задорожное поражен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ.
А в районах населенных пунктов Карловка и Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.
На Купянском направлении активными действиями "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Каменка, Ольшана, Кисловка, Тимковка и Борщевая Харьковской области.
"Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области", - указывается в сводке.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 453 самолета, 241 вертолет, 4 948 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 604 танка и других боевых бронированных машин, 1 137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 396 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 547 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что армия РФ отразила все попытки ВСУ атаковать позиции российских войск. Уничтожены до 400 боевиков и наемников
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