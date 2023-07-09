https://crimea.ria.ru/20230709/logistika-narushena-vsu-lishilis-4-skladov-boepripasov--1129911807.html

Логистика нарушена: ВСУ лишились 4 складов боеприпасов

Логистика нарушена: ВСУ лишились 4 складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Логистика нарушена: ВСУ лишились 4 складов боеприпасов

Украинские войска лишились четырех складов боеприпасов на разных направлениях боестолкновений в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T15:46

2023-07-09T15:46

2023-07-09T15:47

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

поставки западного оружия украине

оружие

новости

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129911324_0:207:3040:1917_1920x0_80_0_0_837e21cc9b1b9df81fb35f2d3f63de6b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска лишились четырех складов боеприпасов на разных направлениях боестолкновений в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.Так, в Запорожской области в районе населенного пункта Задорожное поражен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ.А в районах населенных пунктов Карловка и Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.На Купянском направлении активными действиями "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Каменка, Ольшана, Кисловка, Тимковка и Борщевая Харьковской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 453 самолета, 241 вертолет, 4 948 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 604 танка и других боевых бронированных машин, 1 137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 396 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 547 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что армия РФ отразила все попытки ВСУ атаковать позиции российских войск. Уничтожены до 400 боевиков и наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила пункты управления трех бригад ВСУ и нацгвардииРакетный удар нанесен по местам хранения иностранных танков ВСУРоссийские войска уничтожили три военных склада и командный пункт ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230703/minus-5-skladov-i-punkt-upravleniya-uspekhi-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-1129783087.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, оружие, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область