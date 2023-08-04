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Звуки стрельбы в Севастополе – работают военные - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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Звуки стрельбы в Севастополе – работают военные
Звуки стрельбы в Севастополе – работают военные - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Звуки стрельбы в Севастополе – работают военные
Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать в пятницу днем, связаны с плановой тренировкой военных. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T11:36
2023-08-04T11:36
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать в пятницу днем, связаны с плановой тренировкой военных. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в СевастополеГромкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствиюГромкие хлопки в Евпатории – названа причина
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, крым, новости, новости крыма
Звуки стрельбы в Севастополе – работают военные

Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с плановой тренировкой военных

11:36 04.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, памятник затопленным кораблям
Севастополь, памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать в пятницу днем, связаны с плановой тренировкой военных. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На Северной стороне в районе одной из воинских частей с 12:00 до 13:00 будут проходить тренировочные стрельбы военных. В городе все спокойно", - проинформировал он в своем Telegram-канале.
Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевКрымНовостиНовости Крыма
 
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