https://crimea.ria.ru/20230804/zvuki-strelby-v-sevastopole--rabotayut-voennye-1130530774.html

Звуки стрельбы в Севастополе – работают военные

Звуки стрельбы в Севастополе – работают военные - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Звуки стрельбы в Севастополе – работают военные

Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать в пятницу днем, связаны с плановой тренировкой военных. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T11:36

2023-08-04T11:36

2023-08-04T11:36

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

михаил развожаев

крым

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1e/1120710962_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cea732360535e4bce5d66d4f308735b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать в пятницу днем, связаны с плановой тренировкой военных. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Иногда они сопровождаются громкими звуками и работой военной техники. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут стрелять весь день: Развожаев предупредил об учениях в СевастополеГромкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствиюГромкие хлопки в Евпатории – названа причина

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, крым, новости, новости крыма