https://crimea.ria.ru/20240325/v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-budet-gromko-1136005259.html

В Красногвардейском районе Крыма будет громко

В Красногвардейском районе Крыма будет громко - РИА Новости Крым, 25.03.2024

В Красногвардейском районе Крыма будет громко

В Красногвардейском районе Крыма сегодня могут быть слышны звуки взрывов – в Октябрьском будут утилизировать боеприпасы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T09:41

2024-03-25T09:41

2024-03-25T09:41

безопасность республики крым и севастополя

красногвардейский район

крым

новости крыма

василий грабован

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма сегодня могут быть слышны звуки взрывов – в Октябрьском будут утилизировать боеприпасы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации района Василий Грабован.Всех жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.22 марта специалисты МЧС уничтожали взрывоопасные предметы на вершине Кара-Коба под Севастополем.Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧСВ одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причинуВласти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу

красногвардейский район

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, красногвардейский район, крым, новости крыма, василий грабован, утилизация взрывоопасных предметов в крыму