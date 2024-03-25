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В Красногвардейском районе Крыма будет громко
В Красногвардейском районе Крыма будет громко - РИА Новости Крым, 25.03.2024
В Красногвардейском районе Крыма будет громко
В Красногвардейском районе Крыма сегодня могут быть слышны звуки взрывов – в Октябрьском будут утилизировать боеприпасы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T09:41
2024-03-25T09:41
2024-03-25T09:41
безопасность республики крым и севастополя
красногвардейский район
крым
новости крыма
василий грабован
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма сегодня могут быть слышны звуки взрывов – в Октябрьском будут утилизировать боеприпасы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации района Василий Грабован.Всех жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.22 марта специалисты МЧС уничтожали взрывоопасные предметы на вершине Кара-Коба под Севастополем.Обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧСВ одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причинуВласти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность республики крым и севастополя, красногвардейский район, крым, новости крыма, василий грабован, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
В Красногвардейском районе Крыма будет громко
В Красногвардейском районе Крыма пройдет плановое уничтожение боеприпасов