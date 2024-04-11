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Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов
Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов
Звуки стрельбы в Севастополе связаны с традиционными тренировками военных, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T11:41
2024-04-11T11:43
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в Севастополе связаны с традиционными тренировками военных, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что в городе все спокойно.В четверг учения проводятся и на севере Крыма. В Армянске с 10:00 до 14:00, а также с 21:00 до 24:00 проводятся учебные стрельбы, предупредил ранее глава администрации Василий Телиженко.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Новороссийска в четверг будут стрелятьЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов

В Севастополе проходят тренировки военных по уничтожению диверсантов со стрельбой

11:41 11.04.2024 (обновлено: 11:43 11.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь. Матросский бульвар. Памятник Казарскому
Севастополь. Матросский бульвар. Памятник Казарскому - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в Севастополе связаны с традиционными тренировками военных, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 12.00 на Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в городе все спокойно.
В четверг учения проводятся и на севере Крыма. В Армянске с 10:00 до 14:00, а также с 21:00 до 24:00 проводятся учебные стрельбы, предупредил ранее глава администрации Василий Телиженко.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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