https://crimea.ria.ru/20240411/strelba-v-sevastopole-flot-treniruetsya-unichtozhat-diversantov-1136469591.html

Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов

Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов

Звуки стрельбы в Севастополе связаны с традиционными тренировками военных, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T11:41

2024-04-11T11:41

2024-04-11T11:43

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы в Севастополе связаны с традиционными тренировками военных, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что в городе все спокойно.В четверг учения проводятся и на севере Крыма. В Армянске с 10:00 до 14:00, а также с 21:00 до 24:00 проводятся учебные стрельбы, предупредил ранее глава администрации Василий Телиженко.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Новороссийска в четверг будут стрелятьЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма